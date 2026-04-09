Der Bitcoin-Kurs nutzte die Entspannung im Nahen Osten für einen Kurssprung auf 71.000 US-Dollar. Steht ein Befreiungsschlag bevor? Folgende Kursniveaus geraten nun in den Blick.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) taxiert nach dem Anstieg zu Wochenbeginn wieder im Bereich der 71.000 US-Dollar. Die neuerliche Erholungsbewegung sorgte für eine Rückeroberung der 50-Tagelinie. Damit folgt die Kryptowährung der Erholung an den weltweiten US-Aktienmärkten. Warum ausgerechnet ein Ende der See-Blockade im Persischen Golf dem Bitcoin-Kurs frischen Rückenwind verleihen könnte und welche Chartmarken jetzt in den Anlegerblick geraten, verrät die neuste Bitcoin-Kursanalyse.

Relevante Kursniveaus für die nächsten Handelstage

Die Käuferseite versucht sich am nächsten Anstiegsversuch in Richtung Vormonatshochs. Zwar hat die zuletzt wackelnde Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran das bullishe Momentum abflachen lassen, solange die gleitende Durchschnittslinie EMA50 (orange) nicht erneut aufgegeben wird, besteht Hoffnung für eine Trendfortsetzung gen Norden. Zusätzlichen Rückenwind könnte Irans Forderung nach Zollabgaben in Bitcoin für Schiffspassagen durch die Straße von Hormus geben. Sollte sich der Schiffsverkehr normalisieren und der Iran hält an seiner Forderung fest, könnte dieses in einem Angebotsschock bei Bitcoin münden, denn die Wegezölle könnten die Gesamtmenge an 450 täglich geschürften Coins übersteigen.

Kann der BTC-Kurs sich in den kommenden Tagen oberhalb der Linie im Sand um die 20-Tagelinie (EMA20, rot) um 69.000 US-Dollar stabilisieren und auch die EMA50 bei 70.527 US-Dollar nachhaltig hinter sich lassen, gilt es das Wochenhoch bei 72.826 US-Dollar zu pulverisieren, um Kurspotential in Richtung der braunen Widerstandszone freizusetzen. Sollte der Waffenstillstand hingegen nicht halten und der militärische Konflikt dauert an, könnte Bitcoin unmittelbar zurück in Richtung 67.296 US-Dollar nachgeben.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishes Kursszenario für die aktuelle Erholungsbewegung

Bullishe Kursziele: 72.826 USD, 73.914/75.355 USD, 76.877 USD, 78.233/78.653 USD, 80.524/81.236 USD, 83.494/85.461 USD

Bitcoin schließt sich der Erholung am US-Aktienmarkt an und legt zwischenzeitlich auf ein neues Monatshoch zu. Erst am horizontalen Widerstand um das obere Bollingerband bei 72.826 US-Dollar kam es zu vermehrten Gewinnmitnahmen. Der anschließende Rücksetzer führte der BTC-Kurs zurück bis an die EMA50 bei 70.527 US-Dollar. Diese Marke müssen die Bullen nun zwingend verteidigen, um ihre Chance auf eine Trendfortsetzung in Richtung Vormonatshochs zu wahren. Gelingt ein Ausbruch auf ein neues Wochenhoch, dürfte BTC bis an die Unterkante der braunen Resistzone zulegen. Hier findet sich mit dem Supertrend die nächste relevante Kurshürde. Unverändert stellt der Bereich zwischen 73.914 US-Dollar und 75.355 US-Dollar die Make-or-Break Zone auf der Oberseite dar. Im Vormonat scheiterte Bitcoin mehrfach bei dem Versuch, diesen Schlüsselwiderstand zu überwinden.

Sollte Bitcoin im Zuge einer anhaltenden Entspannung im Iran-Konflikt zeitnah über das 23er Fibonacci-Retracement an der Oberseite bei 75.355 US-Dollar ausbrechen können, rückt die nächste Zielmarke bei 76.877 US-Dollar in den Fokus. Zeigt sich der Kurs auch hier weiter bullish, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung bis in die graue Resistzone zwischen 78.233 US-Dollar und 78.653 US-Dollar weiter zu. Hier muss sich die Käuferseite abermals beweisen. Erst ein dynamischer Ausbruch über diesen Widerstandsbereich würde die türkisfarbene Zielzone zwischen 80.524 US-Dollar und 81.236 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken. Dieser Bereich fungierte im November 2025 als wichtige charttechnische Unterstützung und dürfte daher nun einen Resist darstellen. Gewinnmitnahmen müssen hier eingeplant werden.

Maximales Anstiegsziel für die kommenden Handelswochen

Kann der Bitcoin-Kurs seine Anstiegsbewegung im Zuge einer marktweiten Erholung fortzusetzen, wäre ein Durchmarsch bis in den blauen Zielbereich vorstellbar. Diese Resistzone leitet sich aus der 200 Tagelinie (EMA200, blau) an der Unterseite sowie dem Dezembertief, dem 38er Fibonacci-Retracement sowie einer offenen CME-Kurslücke an der Oberseite bei 85.461 US-Dollar ab. Bis auf Weiteres fungiert dieser starke multiple Resist als maximales bullishes Erholungsziel für die nächsten vier Handelswochen.

Bearishe Chartziele für die nächsten Handelswochen

Bearishe Kursziele: 70.527 USD, 69.000 USD, 67.252 USD, 65.924/64.938 USD, 63.019/62.165 USD, 60.001 USD, 58.164/57.485 USD, 55.055/53.959 USD, 50.641/49.050 USD

Die Bitcoin-Bären drohen erneut ins Hintertreffen zu geraten. Solange der Bitcoin-Kurs nicht nachhaltig über das Vormonatshoch ausbricht, ist zwar jederzeit mit einem Gegenschlag zu rechnen, erst ein Tagesschlusskurs unterhalb der EMA50 würde die Chance auf einen erneuten Rücksetzer wieder steigern. Ein massiver Anstieg der US-Verbraucherpreise am morgigen Freitag, den 10. April könnte zusätzlichen Druck auf den BTC-Kurs entfachen. Sollte die größte Kryptowährung sodann auch die EMA20 um 69.000 US-Dollar dynamisch aufgeben, ist mit einer Zunahme des Verkaufsdrucks zu rechnen. Insbesondere eine erneute Eskalation im Nahen Osten könnte die Abwärtsbewegung beschleunigen und Bitcoin bis an den horizontalen Support bei 67.252 US-Dollar drücken.

Gerät der US-Aktienmarkt infolge neuer Spannungen ebenfalls wieder unter Druck, muss jederzeit mit einem Kursrückgang in die orangefarbene Zone zwischen 65.578 US-Dollar und 64.938 US-Dollar gerechnet werden. Mit dem 78er Fibonacci-Retracement, dem Vorwochentief sowie dem unteren Bollingerband findet sich hier das Make-or-Break Level auf der Unterseite. Ein Bruch dieses Bereichs würde das Chartbild zugunsten der Bären weiter eintrüben. Ein Kursrutsch bis in die Unterstützungszone zwischen 63.019 US-Dollar und 62.165 US-Dollar wäre wahrscheinlich. Dieser Bereich fungiert als letzte Barriere auf dem Weg in Richtung des Jahrestiefs bei 60.001 US-Dollar. Weitet sich die Korrektur an den weltweiten Finanzmärkten spürbar aus, dürfte auch Bitcoin auf neue Verlaufstiefs nachgeben.

Maximale Kursziele auf der Unterseite in den nächsten vier Handelswochen

Eine Aufgabe des Jahrestiefs würde den gelbfarbenen Chartbereich um das 88er Fibonacci-Retracement zwischen 58.164 US-Dollar und 57.485 US-Dollar als Zielbereich aktivieren. Bleibt eine nachhaltige Umkehrbewegung aus und der Abverkaufsdruck bleibt bestehen, ist ein Rücksetzer bis in die Unterstützungszone zwischen 55.117 US-Dollar und 53.959 US-Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Sogar eine Kapitulationsbewegung bis in die grüne Unterstützungszone um das markante Verlaufstief vom 5. August bei 49.050 US-Dollar wäre vorstellbar.

Der Blick auf die Indikatoren

Im Tageschart konnte der RSI infolge des jüngsten Kursprungs ein frisches Kaufsignal generieren. Optimalerweise stabilisiert sich der Indikator nun oberhalb der 55. Auf Wochenbasis kann sich der RSI-Indikator ebenfalls weiter gen Norden absetzen, taxiert mit einem Wert von 38 aber weiterhin unterhalb der neutralen Zone.

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Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

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