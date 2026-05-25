Aktuelle Schätzungen zum US-Wirtschaftswachstum sowie neuste PCE-Kerninflationsdaten aus den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

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Bitcoin (BTC) muss in der ablaufenden Handelswoche einen weiteren Rücksetzer verkraften. Trotz starker Nvidia-Quartalsergebnisse schließt die Krypto-Leitwährung rund ein Prozent tiefer bei 77.000 US-Dollar. Ähnliche Abschläge verzeichnet auch die Mehrheit der Top-10 Altcoins. Ethererum (ETH), Ripple (XRP) verlieren sogar mehr als drei Prozent an Wert. Einzig Tron (TRX) mit drei Prozent Kursplus und Hyperliquid (HYPE) mit bemerkenswerten 44 Prozent Wertzuwachs stemmen sich gegen den Korrekturtrend. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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