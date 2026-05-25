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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Schätzungen zum US-Wirtschaftswachstum sowie neuste PCE-Kerninflationsdaten aus den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum die PCE-Kerninflation für April der wichtigste Termin der Woche ist
  • Wieso Anleger auf die Rede des Bank-of-Japan-Chefs schauen
  • Weshalb die neusten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt die Kurse an den weltweiten Finanzmärkten beeinflussen dürften

Bitcoin (BTC) muss in der ablaufenden Handelswoche einen weiteren Rücksetzer verkraften. Trotz starker Nvidia-Quartalsergebnisse schließt die Krypto-Leitwährung rund ein Prozent tiefer bei 77.000 US-Dollar. Ähnliche Abschläge verzeichnet auch die Mehrheit der Top-10 Altcoins. Ethererum (ETH), Ripple (XRP) verlieren sogar mehr als drei Prozent an Wert. Einzig Tron (TRX) mit drei Prozent Kursplus und Hyperliquid (HYPE) mit bemerkenswerten 44 Prozent Wertzuwachs stemmen sich gegen den Korrekturtrend. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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