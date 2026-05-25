Polkadot will Validatoren künftig stärker in die Verantwortung nehmen. Die geplanten Änderungen könnten das Netzwerk attraktiver machen.

Neues Polkadot-Upgrade: Kommt jetzt der große Kursschub?

Neues Polkadot-Upgrade: Kommt jetzt der große Kursschub?

Bei Polkadot läuft aktuell ein neues Referendum, das die Anforderungen für Validatoren deutlich verändern könnte. Konkret geht es darum, dass Validatoren künftig mindestens 10.000 DOT als Eigenanteil hinterlegen müssen. Mit der Maßnahme will das Netzwerk die Sicherheit und Stabilität des Ökosystems stärken. Validatoren spielen bei Proof of Stake-Netzwerken eine zentrale Rolle, da sie Transaktionen bestätigen und das Netzwerk absichern.

Polkadot OpenGov is voting on a major change to the network’s staking architecture.



Referendum 1890 proposes that validators on Polkadot are required to lock a minimum of 10,000 DOT of their own funds as self-stake.



This reform is a mandatory prerequisite for the next major… pic.twitter.com/Ihi3xd9NOe — Polkadot (@Polkadot) May 24, 2026

Die Reform gilt als wichtige Voraussetzung für das nächste große Staking Upgrade bei Polkadot. Geplant sind unter anderem schnellere Unstaking-Zeiten von aktuell rund 28 Tagen auf etwa 24 bis 48 Stunden. Die Idee dahinter ist, dass Validatoren das Risiko eines möglichen Slashings künftig durch ihren hohen Eigenanteil tragen. Nominatoren sollen dagegen weiterhin Staking-Belohnungen erhalten können, ohne ihr Kapital einem direkten Slashing-Risiko auszusetzen. Validatoren müssen die 10.000 DOT spätestens bis zum 31. Mai hinterlegen, um keinen Ausschluss aus dem Netzwerk zu riskieren.

Könnte das dem DOT-Kurs nun neuen Auftrieb geben?

Polkadot Struktur & Kursverlauf

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,240 und 1,280 US-Dollar (High/Low der letzten 6 4h-Candles) und schloss zuletzt bei 1,269 US-Dollar, leicht über dem Schlusskurs des Vortags. Im Vergleich zum Vortag zeigt der Kurs eine moderate Erholung von 1,243 US-Dollar auf 1,269 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 2.139.244.995 US-Dollar und gibt Kontext zur relativen Wertentwicklung des Coins im Jahr.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA-20 (1,265 US-Dollar) und bildet in den letzten Sessions eine Folge von leicht höheren Tiefs, was kurzfristig bullische Struktur zeigt. Nahe Unterstützungen liegen bei 1,243 US-Dollar und 1,240 US-Dollar, Widerstände bei 1,280 US-Dollar und dem vorherigen Swing bei rund 1,331 US-Dollar. Solange der Kurs stabil über dem EMA-20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Momentum-Blick

Der RSI liegt bei ca. 56,00 und signalisiert mäßiges Aufwärtsmomentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt eine leicht nachlassende Beschleunigung des Aufwärtsdrucks, was auf eine vorsichtige Stabilisierung hindeutet.

Volatilität & Risiko Polkadot

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 0,120 US-Dollar, was auf moderate Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Marktspannung, wodurch das kurzfristige Risiko als mittel einzustufen ist.

Kurzfristige Prognose

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bullisch: Kurs oberhalb EMA-20, Momentum moderat. Wichtige Unterstützungen: 1,243 US-Dollar und 1,240 US-Dollar; relevante Widerstände: 1,280 USD und 1,331 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,280 US-Dollar würde das Aufwärtsszenario eröffnen und Ziel 1,331 US-Dollar in den Blick rücken, während ein Bruch unter 1,240 US-Dollar die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf Richtung 1,200 US-Dollar deutlich erhöht.

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 1,243 und 1,28 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beträgt 50 %. Das Invalidations-Level liegt bei 1,232 US-Dollar. Wichtige Kursmarken sind die EMA-20 bei 1,26456 US-Dollar, das obere Bollinger-Band bei 1,32901 US-Dollar sowie das untere Bollinger-Band bei 1,20399 US-Dollar. Als Trigger gilt, dass der Kurs oberhalb der EMA-20 konsolidiert und der RSI zwischen 50 und 60 bleibt, während die Bollinger-Mittel-Linie hält.

Im bullischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 1,28 und 1,331 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit wird mit 30 % angegeben. Das Invalidations-Level befindet sich bei 1,26 US-Dollar. Entscheidende Marken sind der Widerstand bei 1,280 US-Dollar, das nächste Ziel bei 1,331 US-Dollar – entsprechend dem vorherigen Swing – sowie eine EMA-20-Bestätigung oberhalb des Preises. Der Trigger für dieses Szenario ist ein nachhaltiger Ausbruch über 1,280 US-Dollar, begleitet von einem RSI über 60 und steigendem Volumen beim Ausbruch.

Im bearischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 1,24 und 1,20 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 20 %. Das Invalidations-Level liegt bei 1,285 US-Dollar. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 1,240 US-Dollar sowie beim nächsten Ziel von 1,200 US-Dollar. Die Invalidation erfolgt oberhalb von 1,285 US-Dollar. Als Trigger gilt ein Bruch unter 1,240 US-Dollar mit erhöhtem Volumen, während der RSI unter 50 fällt und die EMA-20 deutlich unterschritten wird.