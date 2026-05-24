App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,28 T
Hyperliquid-Kurs54,81 11.20%
Bitcoin-Kurs65.781,98 1.26%
Ethereum-Kurs1.803,62 1.85%
XRP-Kurs1,16 0.95%
BNB-Kurs564,20 1.44%
Solana-Kurs73,44 1.64%
TRON-Kurs0,314761 1.69%
Dogecoin-Kurs0,087753 1.04%
Cardano-Kurs0,209102 0.29%
Zcash-Kurs567,60 8.61%
Chainlink-Kurs8,11 1.76%
Official Trump-Kurs1,78 0.86%
Pi Network-Kurs0,128875 -0.60%
On-Chain-Analyse 

XRP-Kurs bleibt schwach – droht jetzt der Long Squeeze?

Der XRP-Kurs kommt nicht aus der Konsolidierung heraus. Markt- und On-Chain-Daten senden jedoch wichtige Signale.

Louis Blümlein
Teilen
XRP-Kurs1,16 0.95 %
Bitcoin kaufen
Eine XRP-Münze

Beitragsbild: picture alliance

 | Geht es für XRP weiter abwärts?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum XRP im Vergleich zu Bitcoin aktuell weiterhin deutlich schwächer performt
  • Weshalb sich die Stimmung im Futures-Markt zuletzt wieder verändert hat
  • Warum Trader aktuell besonders auf die Liquidation-Heatmap achten
  • Welche Signale die aktuellen On-Chain-Daten jetzt liefern

Der Krypto-Markt bleibt weiter unter Druck. Auch Bitcoin fiel zuletzt wieder unter die Marke von 80.000 US-Dollar zurück und sorgte damit erneut für Unsicherheit. Trotzdem zeigt sich im direkten Vergleich weiterhin, dass Bitcoin aktuell deutlich mehr Stärke besitzt als viele Altcoins. Das wird derzeit auch bei XRP sichtbar. Während Bitcoin wichtige Kursbereiche zuletzt mehrfach zurückerobern konnte, bewegt sich XRP weiterhin überwiegend seitwärts. Gleichzeitig zeigen Funding Rate, Liquiditätszonen und On-Chain-Daten inzwischen Entwicklungen, die für die nächsten Handelstage wichtig werden könnten.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Solana-Münze vor einem Chart als Hintergrund
On-Chain-AnalyseSolana-Kurs: Bullen verlieren Kontrolle – diese Zone rückt näher
US-Präsident Donald Trump (links) posiert während eines Besuchs im Zhongnanhai-Garten in Peking für ein Foto mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.
Meinungs-ECHOSo kaufen sich Chinesen Zugang zu Donald Trump mit Krypto
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Gewinner auf ZeitAltcoin-Season hin oder her – langfristig dominiert weiter Bitcoin
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Venice Token
17,43
12.01%
Hyperliquid
54,81
11.20%
Morpho
1,91
10.04%
DeXe
12,90
8.76%
Zcash
567,60
8.61%
NEAR Protocol
2,10
8.53%
Worldcoin
0,259733
7.22%
Ondo
0,381481
5.76%
Canton
0,143351
4.63%
Aster
0,610146
4.48%
Provenance Blockchain
0,009164
-6.42%
XDC Network
0,026539
-2.43%
Toncoin
1,50
-1.70%
Arbitrum
0,091167
-1.57%
Sky
0,060094
-0.72%
Cosmos Hub
1,77
-0.64%
Pi Network
0,128875
-0.60%
Algorand
0,096610
-0.54%
World Liberty Financial
0,053081
-0.46%
Filecoin
0,821392
-0.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren