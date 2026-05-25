Ein Anleger setzt mit massivem Hebel auf fallende Ethereum-Kurse. Der Liquidationspreis rückt nun immer näher.

100 Millionen US-Dollar Short auf Ethereum steht kurz vor Liquidation

100 Millionen US-Dollar Short auf Ethereum steht kurz vor Liquidation

Ein Trader sorgt derzeit mit einer extrem großen Ethereum-Short-Position für Aufmerksamkeit am Krypto-Markt. Die Wallet eröffnete eine Short-Position auf 47.604 ETH mit einem 23-fachen Hebel. Zum Zeitpunkt der Eröffnung entsprach die Position einem Gesamtwert von rund 100,33 Millionen US-Dollar. Der Einstieg erfolgte bei einem Kurs von 2.094,92 US-Dollar.

Der Anleger befindet sich deutlich im Verlust / Quelle: HypurrScan

Besonders riskant ist dabei der hohe Hebel. Der Liquidationspreis liegt bereits bei 2.149,85 US-Dollar. Ethereum notiert aktuell allerdings schon bei rund 2.114 US-Dollar und befindet sich damit nur noch wenige Prozent unterhalb der kritischen Marke. Sollte ETH weiter steigen, könnte die gesamte Position automatisch liquidiert werden.

Trader setzt auf fallenden Ethereum-Kurs

Die Wallet gehört laut On-Chain-Daten zu einem Trader mit dem Namen “0x50b3“. Die Analyseplattform Lookonchain machte die Position öffentlich und veröffentlichte Details zur Wallet sowie zum Hebel. Solche hoch gehebelten Positionen sorgen am Markt häufig für Aufmerksamkeit, da sie bei einer Liquidation starke Kursbewegungen auslösen können.

Beim Hebeltrading setzen Anleger mit geliehenem Kapital auf steigende oder fallende Kurse. Dadurch können Gewinne deutlich größer ausfallen, die Risiken steigen jedoch ebenfalls stark an. Bereits kleinere Kursbewegungen können bei hohen Hebeln zur vollständigen Liquidation führen.

Besonders große Positionen wie diese sorgen deshalb regelmäßig für Aufmerksamkeit am Markt. Innerhalb der Krypto-Szene wird zudem immer häufiger über möglichen Insiderhandel diskutiert. Hintergrund sind ungewöhnlich große Positionen auf Kryptowährungen oder Rohstoffe wie Öl kurz vor wichtigen geopolitischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen.