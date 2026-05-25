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Trotz Iran-Chaos explodiert dieser Coin am Krypto-Markt immer weiter

Der Streit zwischen den USA und dem Iran belastet den Krypto-Markt. Ein Coin läuft aktuell allerdings allen anderen davon.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Wann kommt es zu einer endgültigen Einigung zwischen den USA und dem Iran?

Seit Tagen gibt es widersprüchliche Meldungen rund um mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Trump erklärte zuletzt, dass es eine Art Deal zwischen beiden Staaten gebe, dieser jedoch noch finalisiert werden müsse. Der Iran widersprach den Aussagen allerdings und erklärte, dass mehrere Aussagen des US-Präsidenten nicht der Wahrheit entsprechen würden. Vor allem die Öffnung der Straße von Hormus sowie das iranische Nuklearprogramm gelten weiter als größte Streitpunkte.

Nun sorgt Trump mit weiteren Aussagen erneut für Aufmerksamkeit. In einem neuen Beitrag erklärte er, sein möglicher Deal mit dem Iran werde deutlich besser sein als jener von Barack Obama. Ihm zufolge habe Obama dem Iran viel Geld sowie einen klaren Weg zu einer Nuklearwaffe ermöglicht. Sein eigener Deal werde dagegen das genaue Gegenteil darstellen. Zudem erklärte er, dass bislang niemand wisse, wie der Deal überhaupt aussehe oder was genau darin enthalten sei. Weitere konkrete Details nannte der US-Präsident nicht.

Hyperliquid sticht am Krypto-Markt heraus

Bitcoin notiert aktuell bei 77.350 US-Dollar und liegt damit rund 1,05 Prozent im Plus. Ethereum fällt dagegen leicht auf 2.107 US-Dollar und verzeichnet ein Minus von 0,21 Prozent. Solana handelt bei 86 US-Dollar, während XRP aktuell bei 1,36 US-Dollar liegt.

Hyperliquid befindet sich aktuell in einem starken Bullenmarkt / Quelle: BTC-ECHO

Besonders stark entwickelt sich weiterhin Hyperliquid. Die Kryptowährung erreichte gestern ein neues Allzeithoch bei 64 US-Dollar. Auf Monatssicht ergibt sich damit inzwischen ein Anstieg von rund 52,6 Prozent, während der Kurs auf Jahressicht um etwa 146 Prozent zulegen konnte. Hyperliquid zählt damit aktuell zu den stärksten Projekten am gesamten Krypto-Markt.

Auch die Futures auf die großen US-Indizes legen weiter zu. Die Futures auf den S&P 500 steigen um 0,95 Prozent, während die Nasdaq-Futures aktuell rund 1,43 Prozent höher handeln. Die regulären US-Börsen bleiben wegen des Memorial Day allerdings heute geschlossen.

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