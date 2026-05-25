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Diese Krypto-Assets könnten durch den CLARITY-Act an Bedeutung gewinnen

Neue US-Regeln könnten mehreren Krypto-Projekten starken Rückenwind geben. Grayscale sieht vor allem Netzwerke rund um DeFi und Tokenisierung im Vorteil.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Grayscale-Logo auf einem Smartphone-Bildschirm

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptowährungen werden immer beliebter

Grayscale sieht mehrere Blockchains vor einem möglichen Wendepunkt durch neue regulatorische Entwicklungen in den USA. In einem aktuellen Bericht erklärt der Vermögensverwalter, dass vor allem Netzwerke mit starkem Bezug zu Tokenisierung und dezentralen Finanzanwendungen von klareren Regeln profitieren könnten. Hintergrund sind die Diskussionen rund um neue Krypto-Gesetze und die mögliche Regulierung digitaler Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten.

Ethereum dominiert fast in allen Bereichen / Quelle: Grayscale

Institutionelle Anleger dürften sich dabei zunächst auf einige wenige Netzwerke konzentrieren. Grayscale nennt insbesondere Ethereum, Solana, die BNB Chain und das Canton Nettwerk als mögliche Gewinner regulatorischer Klarheit. Diese Blockchains dominieren bereits heute große Teile des On Chain-Finanzmarkts.

Neue Chancen für Krypto-Netzwerke

Ethereum profitiere weiterhin von seiner dominanten Rolle bei Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten. Ein großer Teil der globalen Stablecoin-Transaktionen läuft bereits über das Netzwerk. Zudem gilt Ethereum weiterhin als wichtigste Infrastruktur für dezentrale Finanzanwendungen und zahlreiche Krypto-Projekte.

Solana konnte sich dagegen vor allem durch schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren etablieren. Laut Grayscale wächst die Bedeutung des Netzwerks insbesondere bei Stablecoins. Auch die BNB Chain zählt weiterhin zu den größten Netzwerken im Bereich DeFi und tokenisierte Vermögenswerte.

Neben den großen Netzwerken erwähnt Grayscale auch Avalanche sowie Ethereum Layer-2-Lösungen wie Base und Arbitrum. Diese Netzwerke treiben laut Bericht ebenfalls das Wachstum tokenisierter Vermögenswerte und dezentraler Finanzanwendungen voran. Hinzu kommen spezialisierte Projekte wie Hyperliquid oder das auf Stablecoins ausgerichtete Netzwerk Tron.

USDT dominiert den Stablecoin-Markt weiterhin / Quelle: BTC-ECHO

Auch Bitcoin bezeichnet Grayscale weiterhin als den sichersten Vermögenswert innerhalb der Branche und sieht die Kryptowährung langfristig als wichtigstes Sicherheiteninstrument im digitalen Finanzmarkt. Regulatorische Klarheit könnte deshalb nicht nur Altcoins, sondern auch Bitcoin selbst zugutekommen.

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