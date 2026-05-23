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On-Chain-Analyse 

Solana-Kurs: Bullen verlieren Kontrolle – diese Zone rückt näher

Der Solana-Kurs fällt nach dem gescheiterten Ausbruch über 100 US-Dollar wieder zurück. Gleichzeitig zeigen Spotmarkt und On-Chain-Daten auffällige Veränderungen.

Louis Blümlein
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Solana-Kurs72,06 -3.44 %
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Eine Solana-Münze vor einem Chart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Rappelt sich der Solana-Kurs bald auf?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Solana-Kurs an der Marke von 100 US-Dollar zunächst gescheitert ist
  • Weshalb das steigende Spot-Volumen aktuell als positives Signal gewertet wird
  • Warum Long-Term-Holder laut On-Chain-Daten wieder stärker akkumulieren
  • Welche Kurszonen laut Liquidation-Heatmap jetzt besonders wichtig werden

Der Solana-Kurs hat in den vergangenen Wochen zunächst deutlich Stärke gezeigt und sich wieder der Marke von 100 US-Dollar angenähert. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb allerdings aus. Stattdessen geriet der Kurs zuletzt wieder unter Druck. Gleichzeitig zeigen Spot-Volumen, On-Chain-Daten und die aktuelle Liquidation-Heatmap jetzt Entwicklungen, die für die nächsten Handelstage wichtig werden könnten.

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