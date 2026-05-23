In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Solana-Kurs an der Marke von 100 US-Dollar zunächst gescheitert ist
- Weshalb das steigende Spot-Volumen aktuell als positives Signal gewertet wird
- Warum Long-Term-Holder laut On-Chain-Daten wieder stärker akkumulieren
- Welche Kurszonen laut Liquidation-Heatmap jetzt besonders wichtig werden
Der Solana-Kurs hat in den vergangenen Wochen zunächst deutlich Stärke gezeigt und sich wieder der Marke von 100 US-Dollar angenähert. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb allerdings aus. Stattdessen geriet der Kurs zuletzt wieder unter Druck. Gleichzeitig zeigen Spot-Volumen, On-Chain-Daten und die aktuelle Liquidation-Heatmap jetzt Entwicklungen, die für die nächsten Handelstage wichtig werden könnten.
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