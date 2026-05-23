App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,29 T
Hyperliquid-Kurs47,36 -7.67%
Bitcoin-Kurs64.365,35 -3.17%
Ethereum-Kurs1.749,06 -4.28%
XRP-Kurs1,14 -2.37%
BNB-Kurs550,94 -2.38%
Solana-Kurs70,89 -5.13%
TRON-Kurs0,308920 -1.65%
Dogecoin-Kurs0,085656 -5.77%
Cardano-Kurs0,205557 -4.87%
Zcash-Kurs506,35 -7.97%
Chainlink-Kurs7,92 -6.13%
Official Trump-Kurs1,72 -4.49%
Pi Network-Kurs0,128454 -2.73%
Geheime Transfers? 

Iran soll 850 Millionen US-Dollar über Krypto-Börse Binance bewegt haben

Soll ein iranisches Netzwerk über Binance Zahlungen in Millionenhöhe abgewickelt haben? Die Krypto-Börse widerspricht den Vorwürfen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs64.365,35 -3.17 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt das Logo von Binance

Beitragsbild: picture alliance

 | Binance zählt zu den größten Krypto-Börsen weltweit

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran beschäftigt den Krypto-Markt seit Monaten. Immer wieder tauchen Berichte auf, wonach der Iran Kryptowährungen nutzen könnte, um westliche Sanktionen zu umgehen. Vor allem Stablecoins und Bitcoin gelten dabei als mögliche Werkzeuge für internationale Zahlungen außerhalb des klassischen Bankensystems.

Lest auch
Nach unbestätigten Meldungen Iran fordert angeblich Bitcoin für Zollabgaben in Straße von Hormus

Nun sorgt ein Bericht des Wall Street Journal erneut für Schlagzeilen. Demnach soll der iranische Finanzier Babak Zanjani ein geheimes Zahlungsnetzwerk betrieben haben, das über die Krypto-Börse Binance Transaktionen in Höhe von rund 850 Millionen US-Dollar abgewickelt haben soll. Dabei sollen die Gelder teilweise mit der Finanzierung des iranischen Militärs in Verbindung stehen.

Binance widerspricht Bericht über Krypto-Transaktionen

Wie das Wall Street Journal berichtet, lief ein Großteil der Transaktionen über ein einziges Binance-Konto, das noch im Januar aktiv gewesen sein soll. Zanjani bezeichnet sich laut dem Bericht selbst als “Anti-Sanktions“-Betreiber. Interne Compliance-Daten von Binance sollen zudem gezeigt haben, dass weitere Konten von Familienmitgliedern und engen Vertrauten über dieselben Geräte genutzt wurden.

Binance-CEO Richard Teng widersprach den Vorwürfen öffentlich auf X und bezeichnete die Darstellung des Wall Street Journal als “grundlegend unzutreffend“. Laut Teng hätten die erwähnten Transaktionen stattgefunden, bevor die beteiligten Personen überhaupt sanktioniert worden seien.

Zudem erklärte Teng, Binance habe die Aktivitäten bereits intern untersucht, bevor das Wall Street Journal die Börse kontaktiert habe. Die entsprechenden Informationen habe man der Zeitung vor Veröffentlichung des Artikels zur Verfügung gestellt.

Der Fall rückt erneut die Rolle von Kryptowährungen im internationalen Zahlungsverkehr in den Mittelpunkt. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Staaten digitale Vermögenswerte nutzen könnten, um westliche Sanktionen zu umgehen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
US-Präsident Donald Trump (links) posiert während eines Besuchs im Zhongnanhai-Garten in Peking für ein Foto mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.
Meinungs-ECHOSo kaufen sich Chinesen Zugang zu Donald Trump mit Krypto
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Gewinner auf ZeitAltcoin-Season hin oder her – langfristig dominiert weiter Bitcoin
Max Lucks, Mitglied des Deutschen Bundestages
Krypto in DACHGrünen-Politiker: “Wir halten die Erfolgsaussichten für die Abschaffung der Krypto-Haltefrist für gut“
Provenance Blockchain
0,010257
13.47%
​​Stable
0,028713
4.60%
Midnight
0,027657
3.66%
Canton
0,134619
1.74%
DeXe
11,95
1.21%
World Liberty Financial
0,052503
1.03%
Ondo US Dollar Yield
0,981323
0.43%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
0.11%
USDtb
0,860110
0.03%
USDS
0,860523
0.02%
Jupiter
0,165066
-11.19%
Render
1,55
-10.74%
Toncoin
1,52
-10.50%
Ethena
0,082419
-10.45%
Pudgy Penguins
0,007398
-10.06%
Pump.fun
0,001414
-9.06%
Sui
0,865114
-8.82%
Bitcoin Cash
297,32
-8.69%
XDC Network
0,027071
-8.51%
Bittensor
224,53
-8.27%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren