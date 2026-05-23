Bitcoin, Ethereum und XRP setzen ihre Talfahrt fort, nachdem die Unsicherheit rund um den Nahen Osten weiter zunimmt. Ein Altcoin entwickelt sich dagegen zum überraschenden Gewinner der vergangenen Tage.

Angst am Krypto-Markt – doch dieser Altcoin überrascht mit starkem Kurssprung

Angst am Krypto-Markt – doch dieser Altcoin überrascht mit starkem Kurssprung



Die traditionellen Finanzmärkte feiern derzeit ein Allzeithoch nach dem anderen, am Krypto-Markt setzt sich dagegen die Korrektur fort. Anleger ziehen weiter Kapital aus den Spot ETFs ab, während die Stimmung unter Investoren kippt. Der Fear and Greed-Index signalisiert inzwischen Angst am Markt. Belastet wird die Lage vor allem durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

The Trump administration is preparing for a fresh round of military strikes against Iran, according to sources with direct knowledge of the planning – though they say no final decision has been reached. Also on Friday, Tulsi Gabbard announced she’s resigning as director of… pic.twitter.com/SOKU6A4w9A — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) May 23, 2026

Laut einem Bericht von CBS News bereitet die Trump-Administration offenbar neue Angriffe auf den Iran vor. Eine finale Entscheidung sei bislang zwar nicht getroffen worden, die Unsicherheit sorgt an den Märkten dennoch für Zurückhaltung und drückt besonders auf risikoreiche Anlageklassen wie Kryptowährungen.

Krypto-Markt setzt Abwärtstrend fort

Bitcoin notiert aktuell bei 75.409 US-Dollar und verzeichnet auf Tagessicht ein Minus von 2,54 Prozent, während Ethereum um 3,01 Prozent auf 2.064 US-Dollar fällt. Auch XRP kann sich dem Abverkauf nicht entziehen und verliert 2,65 Prozent auf 1,33 US-Dollar. Solana notiert derweil bei 84,28 US-Dollar.

Auf Wochensicht verloren die großen Kryptowährungen deutlich an Wert. Eine Ausnahme bildet das NEAR-Protokoll, das innerhalb von sieben Tagen um 35 Prozent steigt und damit zu den stärksten Performern am Markt gehört.

Trotz Kursplus bleibt das NEAR-Protokoll weit unter seinem Allzeithoch von 20,44 US-Dollar / Quelle: BTC-ECHO

Die negative Entwicklung zeigt sich ebenfalls bei den Spot-ETFs. Am 22. Mai verzeichneten die Bitcoin ETFs Abflüsse in Höhe von 105,19 Millionen US-Dollar, während bei den Ethereum ETFs 6,67 Millionen US-Dollar abgezogen wurden. Die XRP Spot-ETFs konnten dagegen Zuflüsse von 9,47 Millionen US-Dollar verbuchen.

Allein in dieser Woche summierten sich die Abflüsse der Bitcoin ETFs auf 1,26 Milliarden US-Dollar. Damit hält die Schwächephase bei den US-Produkten an, nachdem viele Anleger angesichts der angespannten Nachrichtenlage vorsichtiger agieren.