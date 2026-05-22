Steigende US-Renditen setzen den globalen Anleihemarkt unter Druck. Ist das nun die große Chance für Bitcoin und den Krypto-Markt?

Die Entwicklung am US-Anleihemarkt reicht längst über die Zinspolitik hinaus. Renditen von mehr als fünf Prozent auf langfristige US-Staatsanleihen erhöhen den Druck auf das globale Finanzsystem. Die Entwicklung deutet auf eine strukturelle Neubewertung staatlicher Schulden hin. Edelmetalle und auch Bitcoin rücken damit wieder stärker in den Fokus der Makromärkte.

Das Problem mit steigenden US-Renditen

Die Federal Reserve verliert aus Sicht vieler Marktbeobachter zunehmend die Kontrolle über den Anleihemarkt. Obwohl die US-Notenbank die Leitzinsen zuletzt nicht weiter erhöht hat, sind die Renditen langfristiger Staatsanleihen deutlich gestiegen. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe liegt bei rund 4,6 Prozent. Die 30-jährige US-Anleihe steht bei mehr als fünf Prozent.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ist wieder über fünf Prozent gestiegen I Quelle: CNBC

Für Investoren gilt das als Warnsignal. Höhere Renditen zeigen, dass der Markt dem US-Staat nur noch zu höheren Kosten Kapital zur Verfügung stellt. Hintergrund sind Sorgen über Inflation, Schuldenlast und steigende Refinanzierungskosten.

Auch die aktuellen Wirtschaftsdaten erhöhen den Druck. Die US-Inflation hat im April bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich gelegen. Vor allem höhere Energiepreise haben die Entwicklung getrieben. Die Reallöhne sind zudem erneut leicht gefallen. Viele Haushalte verlieren trotz steigender Einkommen weiter Kaufkraft.

Warum Gold wieder gefragt ist

Besonders kritisch wird inzwischen die Rolle des US-Dollars im globalen Finanzsystem bewertet. US-Staatsanleihen haben jahrzehntelang als sicherster Hafen der Welt gegolten. Dieses Vertrauen gerät zunehmend unter Druck.

Derweil kaufen Zentralbanken weiter Gold. Laut World Gold Council sind im ersten Quartal 2026 weltweit weitere 244 Tonnen hinzugekommen. Vor allem China baut seine Goldreserven seit Monaten aus.

China hat seine Goldreserven in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut I Quelle: Tradingeconomics

Die Entwicklung deutet auf eine schrittweise Verschiebung staatlicher Reserven hin. Wenn Staaten Kapital aus Staatsanleihen abziehen und in knappe Vermögenswerte umschichten, steigt die Bedeutung von Gold. Sinkt das Vertrauen in staatliche Schulden, könnten Assets mit begrenztem Angebot profitieren.

Was für Auswirkungen hat das auf Bitcoin?

An diesem Punkt wird die Debatte auch für Bitcoin relevant. Denn auch wie das Edelmetall basiert Bitcoin auf Knappheit.



Staaten können neue Schulden aufnehmen und Zentralbanken ihre Bilanzen ausweiten. Das Angebot von Bitcoin bleibt dagegen dauerhaft begrenzt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Anleger wieder stärker nach alternativen Wertspeichern suchen. Bitcoin erfüllt dieses Argument aus Sicht vieler Investoren sogar konsequenter als Gold. Gleichzeitig bleibt die Kryptowährung deutlich volatiler.

Das hat sich besonders in klassischen Risk-Off-Phasen gezeigt. Gold ist häufig als defensiver Hafen gesucht worden. Bitcoin hat sich dagegen zeitweise wie eine Technologieaktie entwickelt. Vor allem bei Liquiditätsengpässen ist BTC oft gemeinsam mit Risikoanlagen gefallen. Deshalb greift auch die einfache Gleichung “mehr Schulden gleich steigender Bitcoin-Kurs” zu kurz.

Der eigentliche Stress liegt im Anleihemarkt

Im Mittelpunkt steht aktuell vor allem der Zustand des US-Anleihemarkts. Amerikanische Staatsanleihen haben jahrzehntelang das Fundament des globalen Finanzsystems gebildet. Dieses Fundament wird inzwischen kritischer bewertet.

Steigende Renditen zeigen, dass Investoren höhere Risiken einpreisen. Das verändert automatisch auch die Bewertung anderer Assetklassen. Für Bitcoin und Gold entsteht damit ein neues makroökonomisches Umfeld. Nicht weil diese Assets automatisch steigen müssen, sondern weil das Vertrauen in klassische Schuldversprechen sinkt. Ob Bitcoin langfristig eine ähnliche Rolle wie Gold einnehmen kann, entscheidet am Ende der Markt.