Der Bitcoin-Kurs konsolidiert in dieser Woche zurück in Richtung Monatstief. Ist die Erholungsrallye damit vorbei – oder gelingt den Bullen der Gegenschlag? Das sagt der Chart.

Bitcoin-Kurs: Steht eine Richtungsentscheidung bevor?

Bitcoin-Kurs: Steht eine Richtungsentscheidung bevor?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso der Bitcoin-Kurs jetzt Stärke zeigen muss

Welche Unterstützungsmarken nicht aufgegeben werden dürfen

Warum anhaltende Abflüsse aus den Spot ETFs zusätzlichen Gegenwind erzeugen könnten

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) orientiert sich nach einer Zwischenkonsolidierung wieder vorsichtig gen Norden und kann seine Vorwochenverluste eindämmen. Mit 76.940 US-Dollar taxiert der Kurs jedoch vorerst weiterhin unterhalb seiner 20-Tagelinie. Anleger erhoffen sich nach starken Nvidia-Quartalszahlen frischen Rückenwind. Wie die Chancen auf weitere Kurszuwächse in den kommenden Tagen und Wochen einzuschätzen sind, verrät diese Kursanalyse.

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