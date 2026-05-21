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Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Steht eine Richtungsentscheidung bevor?

Der Bitcoin-Kurs konsolidiert in dieser Woche zurück in Richtung Monatstief. Ist die Erholungsrallye damit vorbei – oder gelingt den Bullen der Gegenschlag? Das sagt der Chart.

Stefan Lübeck
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Eine Bitcoin-Münze vor einem schwarzen Hintergrund mit fallendem roten Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin muss jetzt Stärke beweisen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso der Bitcoin-Kurs jetzt Stärke zeigen muss
  • Welche Unterstützungsmarken nicht aufgegeben werden dürfen
  • Warum anhaltende Abflüsse aus den Spot ETFs zusätzlichen Gegenwind erzeugen könnten

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) orientiert sich nach einer Zwischenkonsolidierung wieder vorsichtig gen Norden und kann seine Vorwochenverluste eindämmen. Mit 76.940 US-Dollar taxiert der Kurs jedoch vorerst weiterhin unterhalb seiner 20-Tagelinie. Anleger erhoffen sich nach starken Nvidia-Quartalszahlen frischen Rückenwind. Wie die Chancen auf weitere Kurszuwächse in den kommenden Tagen und Wochen einzuschätzen sind, verrät diese Kursanalyse.

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