In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso der Bitcoin-Kurs jetzt Stärke zeigen muss
- Welche Unterstützungsmarken nicht aufgegeben werden dürfen
- Warum anhaltende Abflüsse aus den Spot ETFs zusätzlichen Gegenwind erzeugen könnten
Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) orientiert sich nach einer Zwischenkonsolidierung wieder vorsichtig gen Norden und kann seine Vorwochenverluste eindämmen. Mit 76.940 US-Dollar taxiert der Kurs jedoch vorerst weiterhin unterhalb seiner 20-Tagelinie. Anleger erhoffen sich nach starken Nvidia-Quartalszahlen frischen Rückenwind. Wie die Chancen auf weitere Kurszuwächse in den kommenden Tagen und Wochen einzuschätzen sind, verrät diese Kursanalyse.
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