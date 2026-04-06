“Bitcoin ist noch kein digitales Gold”

Bitcoin als sicherer Hafen in Krisenzeiten? Dr. Jonas Groß verrät im Interview, warum so viele BTC-Prognosen scheiterten – aber die Hoffnung trotzdem weiterlebt.

Der Traum von Bitcoin als digitalem Gold des 21. Jahrhunderts rückt in weite Ferne. Eigentlich sollte die Krypto-Leitwährung das physische Gold als sicheren Hafen herausfordern, doch in unsicheren Marktphasen setzten viele Anleger zuletzt lieber auf das Edelmetall. Trotz erster Erholungsanzeichen seit Anfang März fällt die Jahresbilanz deutlich aus: Gold legte kräftig zu, während Bitcoin in einen Bärenmarkt stürzte. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. Jonas Groß, Vorsitzender der Digital Euro Association, warum sich das Narrativ vom digitalen Gold bislang noch nicht durchsetzen konnte, aber Bitcoin langfristig das Potenzial zum idealen Krisenschutz besitzt.

BTC-ECHO: Viele Krypto-Experten hatten Kurse von 150.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar oder mehr für den zurückliegenden Bullenmarkt prophezeit. Warum lagen sie daneben?

Dr. Jonas Groß: Aus meiner Sicht bewegt sich das Sentiment rund um Bitcoin sehr stark in Zyklen – wie auch bei anderen Vermögenswerten. In guten Marktphasen herrscht häufig Überoptimismus, in schwächeren Phasen hingegen Überpessimismus. Was man aktuell klar festhalten kann: Das Narrativ von Bitcoin als “digitales Gold” ist bislang noch nicht vollständig im Markt angekommen.

Auf Jahressicht hat Gold deutlich besser performt als BTC I Quelle: TradingView

Während Gold in den letzten Monaten neue Höchststände erreicht hat, ist Bitcoin deutlich gefallen. Das zeigt, dass Marktteilnehmer Bitcoin derzeit noch nicht als sicheren Hafen wahrnehmen. Ich persönlich glaube weiterhin daran, dass Bitcoin diese Rolle langfristig einnehmen kann. Allerdings dürfte dieser Prozess deutlich länger dauern, als viele – mich eingeschlossen – ursprünglich erwartet haben.

Welche Rolle spielen die Spot ETFs und Strategy im aktuellen Bärenmarkt?

Bitcoin ETFs verstärken aus meiner Sicht bestehende Markttrends. In Phasen steigender Nachfrage kaufen sie für Ihre Kunden verstärkt, in schwächeren Marktphasen kommt es entsprechend zu Abflüssen. Dadurch können sie Kursbewegungen tendenziell verstärken.

Bei Strategy sehen wir aktuell ein anderes Verhalten, denn das Unternehmen agiert im laufenden Bärenmarkt eher antizyklisch und nutzt auch schwächere Marktphasen für weitere Käufe. Ohne diese kontinuierlichen Käufe durch Michael Saylor und sein Team könnte der Bitcoin-Preis aktuell vermutlich noch niedriger liegen.

Weshalb konnte sich das Narrativ des “digitalen Goldes” trotz geopolitischer Krisen kaum behaupten und hatte das echte Gold 2025 die Nase vorn?

Aus meiner Sicht liegt es vor allem daran, dass Bitcoin noch nicht die breite Akzeptanz erreicht hat, die für eine Rolle als “digitales Gold” notwendig wäre. Zwar waren die ETFs ein großer Erfolg, dennoch wird Bitcoin aktuell eher als ein “Risk-on”-Asset wahrgenommen, vergleichbar mit Tech-Aktien, und nicht als ein “Risk-off”-Asset. In Krisenzeiten greifen viele Marktteilnehmer weiterhin bevorzugt zu physischem Gold.

Wird es Bitcoin langfristig gelingen, in die Fußstapfen von Gold als “krisensicherer Hafen” zu treten? Und was müsste dafür passieren?

Ich bin überzeugt davon, dass Bitcoin grundsätzlich das Potenzial hat, eine Art digitales Gold zu werden. Entsprechende Eigenschaften hat Bitcoin jedenfalls und schneidet bei einigen für einen sicheren Hafen wichtigen Aspekten wie zum Beispiel Transport oder auch Lagerung sogar besser ab als Gold. Allerdings ist dieser Wandel ein langfristiger Prozess.

Kurzfristige Kursbewegungen ändern aus meiner Sicht nichts an den fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin. Deshalb gilt: Geduld ist entscheidend. Die Märkte bewegen sich in Zyklen, und auf schwächere Phasen folgen in der Regel auch wieder stärkere. Diese Dynamik haben wir in der Vergangenheit sowohl im Krypto-Markt als auch in den Finanzmärkten insgesamt immer wieder gesehen.

Vielen Dank für das Gespräch.

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