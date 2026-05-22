Viele Anleger hoffen mit Altcoins auf höhere Renditen als mit Bitcoin. Die langfristige Entwicklung wirft allerdings die Frage auf, ob kleinere Coins wirklich dauerhaft stärker performen können.

Altcoin-Season hin oder her – langfristig dominiert weiter Bitcoin

Altcoin-Season hin oder her – langfristig dominiert weiter Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Mehrheit der Altcoins gegen Bitcoin verliert

Weshalb Bitcoin häufiger neue Allzeithochs erreicht

Wieso viele Altcoin-Rallyes nach kurzer Zeit kippen

Wodurch viele Altcoins langfristig unter Druck geraten

Viele Anleger stellen sich im Krypto-Markt irgendwann dieselbe Frage: Ist Bitcoin wirklich die beste Wahl oder bieten Altcoins am Ende doch mehr Potenzial? Vor allem weil viele kleinere Coins innerhalb kurzer Zeit enorme Kursanstiege hinlegen, entsteht schnell der Eindruck, dass dort die größeren Chancen liegen. Blickt man allerdings auf die langfristige Entwicklung vieler Altcoins gegenüber Bitcoin, zeigt sich ein anderes Bild.

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