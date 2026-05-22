In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Mehrheit der Altcoins gegen Bitcoin verliert
- Weshalb Bitcoin häufiger neue Allzeithochs erreicht
- Wieso viele Altcoin-Rallyes nach kurzer Zeit kippen
- Wodurch viele Altcoins langfristig unter Druck geraten
Viele Anleger stellen sich im Krypto-Markt irgendwann dieselbe Frage: Ist Bitcoin wirklich die beste Wahl oder bieten Altcoins am Ende doch mehr Potenzial? Vor allem weil viele kleinere Coins innerhalb kurzer Zeit enorme Kursanstiege hinlegen, entsteht schnell der Eindruck, dass dort die größeren Chancen liegen. Blickt man allerdings auf die langfristige Entwicklung vieler Altcoins gegenüber Bitcoin, zeigt sich ein anderes Bild.
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