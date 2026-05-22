Near explodiert nach einem massiven Short Squeeze. Arthur Hayes zeigt sich bullish. Wie geht es mit dem Kurs jetzt weiter?

NEAR-Kurs vor nächstem Ausbruch? Diese Marke wird jetzt entscheidend

NEAR-Kurs vor nächstem Ausbruch? Diese Marke wird jetzt entscheidend

Near Protocol hebt sich klar von Bitcoin und Co. ab. Der NEAR-Kurs steigt in 24 Stunden um stolze 29 Prozent. Der rasante Ausbruch traf viele bearishe Investoren wohl unerwartet: In der Folge wurden zahlreiche Short-Positionen liquidiert. Die erzwungenen Rückkäufe sorgten für zusätzlichen Kaufdruck und zogen den Kurs weiter nach oben.

Unterstützt wurde die Bewegung durch positive Impulse aus dem Ökosystem. Near hatte zuletzt neue Funktionen im Bereich KI und Datenschutz vorgestellt. Krypto-Ikone Arthur Hayes ist deshalb besonders optimistisch: NEAR Protocol: Arthur Hayes erwartet “Pump zu neuem Allzeithoch”.

Auch die Fundamentaldaten stimmen: Der im Netzwerk gebundene Gesamtwert liegt deutlich über dem Vorjahresniveau.

Für die kommenden Tage richtet sich der Blick nun auf die Funding Rates. Bleiben diese erhöht, könnte das auf anhaltendes spekulatives Interesse hindeuten. Eine Normalisierung wäre dagegen ein Zeichen dafür, dass die Short-Squeeze an Dynamik verliert. Hier setzt nun die technische Analyse an.

NEAR-Kurs: Was jetzt wichtig wird

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 2,305 USD (Hoch) und 1,918 USD (Tief) basierend auf den letzten drei 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,266 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortages (1,927 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 2.937.988.818 USD. Das Volumen stieg in denselben Perioden deutlich an und untermauerte die kurzfristige Preisbewegung.

Near explodiert I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar über dem EMA‑20 (1,840 USD) und zeigt eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Relevante Unterstützungen liegen bei 2,103 USD (letztes Tagestief) und 1,807 USD (frühere Konsolidierung), Widerstände bei 2,305 USD (aktuelles Hoch) und deutlich oberhalb beim Allzeithoch von 20,44 USD. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullish.

Erhöhtes Risiko für Rücksetzer

Der RSI liegt bei 74,5 und signalisiert überkaufte, aber dynamische Kaufbedingungen. Das Histogramm zeigt starke positive Beschleunigung, was die aktuelle Aufwärtsbewegung bestätigt.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,818 USD und weist auf erhöhte, jedoch nicht extrem überhitzte Schwankungen hin. Der Markt befindet sich in einer Breakout‑Phase mit erhöhtem Risiko für Rücksetzer, solange keine stabile Konsolidierung über 2,10 USD entsteht.

Near-Prognose: Kann der Kurs jetzt noch weiter steigen?

Kurzfristig bleibt die Prognose für NEAR am 22.05.2026 bullish mit erhöhter Volatilität. Unterstützung liegt kurzfristig bei 2,103 USD, weiter unten bei 1,807 USD; unmittelbare Widerstände bei 2,305 USD und dem Abstand bis zum Allzeithoch bei 20,44 USD.

Bullishes Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Hoch bei 2,305 US-Dollar könnte neue Dynamik auslösen. Voraussetzung wäre ein deutlicher Volumenanstieg sowie ein weiter steigender RSI oberhalb von 80. Aus charttechnischer Sicht würde damit auch der Fibonacci-Trend ein weiteres Kaufsignal liefern. Das nächste psychologisch relevante Ziel liegt bei 3,000 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Fällt der RSI unter die Marke von 50 und rutscht der Kurs unter 2,103 US-Dollar, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben. In diesem Fall rückt zunächst die Unterstützungszone bei 1,807 US-Dollar in den Fokus. Der EMA-20 bei 1,840 US-Dollar gilt ebenfalls als wichtige Marke. Dreht der kurzfristige Trend weiter nach unten, könnte der Kurs in Richtung 1,6 bis 1,3 US-Dollar zurückfallen.

Anleger sollten Positionsgrößen an erhöhter Volatilität und den genannten Key‑Levels ausrichten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.