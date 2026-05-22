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Umbruch bei Krypto-Podcast 

Verliert der Bankless-Host das Vertrauen? “Ich habe meine letzten Ethereum verkauft”

Bankless ist eines der einflussreichsten Medienformate im Ethereum-Ökosystem. Jetzt hat der Host alle ETH verkauft.

Dominic Döllel
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Ein düsteres Krypto-Artwork mit schwarzem Hintergrund und roten Candlestick-Charts, die einen starken Kursabsturz darstellen. Im Vordergrund steht links eine pixelartige Figur im Stil von David Hoffman (Bankless), daneben schwebt eine glänzende Ethereum-Münze mit rotem Lichtschein. Die gesamte Szene wirkt dramatisch und bearish, mit intensiven Rot- und Schwarztönen, die den Crash am Kryptomarkt symbolisieren.

Beitragsbild: LinkedIn und Shutterstock I Fotomontage

 | David Hoffmann zeigt sich auf LinkedIn mit einem NFT

Ryan Sean Adams tritt bei Bankless in den Hintergrund. Der Mitgründer des Krypto-Medienprojekts kündigte auf X an, künftig eine Nebenrolle einzunehmen. Die operative Führung liege nun bei Co-Host David Hoffman. Adams wolle sich stärker auf neue Themenfelder konzentrieren, bleibe dem Podcast aber weiterhin erhalten.

“Die erste Ära von Bankless ist beendet”, schreibt Adams in einem X-Beitrag. Sechs Jahre lang hätten Hoffman und er gemeinsam Inhalte rund um Krypto, DeFi und Ethereum aufgebaut. Für die “zweite Ära” von Bankless plane er nun einen Schritt zurück. Hoffman habe “das Steuer übernommen” und seine “volle Unterstützung”.

Bankless-Host verkauft alle Ethereum

Brisant wird es durch eine Reaktion Hoffmans. Der Bankless-Host schreibt auf X: “Gab es in den vergangenen zwei Wochen einen massiven Stimmungswechsel auf Krypto-Twitter oder lag das nur daran, dass ich den Rest meiner ETH verkauft habe?”

In der Krypto-Community sorgt der Verkauf für Diskussionen. Immerhin: Bankless galt über Jahre als eines der einflussreichsten Medienformate im Ethereum-Ökosystem. Adams betonte trotz der Entwicklungen seine positive Haltung gegenüber Ethereum. “Ich bleibe bullish für ETH. Und bullish für Bankless”, schreibt der Mitgründer.

Ob hinter Hoffmans Verkauf eine strategische Neuausrichtung oder lediglich Gewinnmitnahmen stehen, bleibt offen. Im aktuellen Podcast sprechen Adams und Hoffman über den Verkauf:

Empfohlenes Video
David Sold His ETH…Here's Why

Hoffmann ist übrigens nicht alleine. Auch Wintermute gibt sich skeptisch bezüglich Ethereum. Steigende US-Renditen belasten Risikoassets zunehmend. Mehr dazu hier: Besorgnis nach US-Daten: Warum Ethereum jetzt besonders leidet!

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