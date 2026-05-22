Bankless ist eines der einflussreichsten Medienformate im Ethereum-Ökosystem. Jetzt hat der Host alle ETH verkauft.

Verliert der Bankless-Host das Vertrauen? “Ich habe meine letzten Ethereum verkauft”

Verliert der Bankless-Host das Vertrauen? “Ich habe meine letzten Ethereum verkauft”

Ryan Sean Adams tritt bei Bankless in den Hintergrund. Der Mitgründer des Krypto-Medienprojekts kündigte auf X an, künftig eine Nebenrolle einzunehmen. Die operative Führung liege nun bei Co-Host David Hoffman. Adams wolle sich stärker auf neue Themenfelder konzentrieren, bleibe dem Podcast aber weiterhin erhalten.

Time to say something out loud.



The first era of Bankless has concluded. A six year collaboration between David and myself exploring crypto, defi, and maximizing Ethereum.



We're in the second era now.



In this second era I'm planning to take more of a backseat role supporting… https://t.co/so0phQ8Q1A — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) May 20, 2026

“Die erste Ära von Bankless ist beendet”, schreibt Adams in einem X-Beitrag. Sechs Jahre lang hätten Hoffman und er gemeinsam Inhalte rund um Krypto, DeFi und Ethereum aufgebaut. Für die “zweite Ära” von Bankless plane er nun einen Schritt zurück. Hoffman habe “das Steuer übernommen” und seine “volle Unterstützung”.

Bankless-Host verkauft alle Ethereum

Brisant wird es durch eine Reaktion Hoffmans. Der Bankless-Host schreibt auf X: “Gab es in den vergangenen zwei Wochen einen massiven Stimmungswechsel auf Krypto-Twitter oder lag das nur daran, dass ich den Rest meiner ETH verkauft habe?”

Has there been a huge vibe shift in CT over the last 2 weeks, or was that just me selling the last of my ETH — David Hoffman (@TrustlessState) May 20, 2026

In der Krypto-Community sorgt der Verkauf für Diskussionen. Immerhin: Bankless galt über Jahre als eines der einflussreichsten Medienformate im Ethereum-Ökosystem. Adams betonte trotz der Entwicklungen seine positive Haltung gegenüber Ethereum. “Ich bleibe bullish für ETH. Und bullish für Bankless”, schreibt der Mitgründer.

Ob hinter Hoffmans Verkauf eine strategische Neuausrichtung oder lediglich Gewinnmitnahmen stehen, bleibt offen. Im aktuellen Podcast sprechen Adams und Hoffman über den Verkauf:

Empfohlenes Video David Sold His ETH…Here's Why

Hoffmann ist übrigens nicht alleine. Auch Wintermute gibt sich skeptisch bezüglich Ethereum. Steigende US-Renditen belasten Risikoassets zunehmend. Mehr dazu hier: Besorgnis nach US-Daten: Warum Ethereum jetzt besonders leidet!



