Schweiz setzt auf Stablecoins: Banken testen neue Zahlungsinfrastruktur

In der Schweiz rücken Stablecoins immer stärker in den Mittelpunkt der Finanzindustrie. Große Banken treiben gemeinsam mit neuen Initiativen die Entwicklung eines digitalen Frankens voran und testen konkrete Anwendungen. Zudem entstehen neue Infrastrukturen und Pilotprojekte, die zeigen, wie sich die Blockchain-Technologie in bestehende Systeme integrieren lässt, während neue Anlageprodukte wie zusätzliche Renditequellen im Krypto-Markt erschließen.
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