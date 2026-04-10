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Schweiz setzt auf Stablecoins: Banken testen neue Zahlungsinfrastruktur

Schweizer Banken treiben einen digitalen Franken voran und testen erste Anwendungen im Rahmen eines Stablecoin-Projekts. Parallel dazu entstehen neue Ansätze, um Blockchain effizient in bestehende Finanzprozesse zu integrieren.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Bitcoin-Münzen auf einer Tastatur

Beitragsbild: Shutterstock

 | Stablecoins erfreuen sich immer größerer Beliebtheit


In der Schweiz rücken Stablecoins immer stärker in den Mittelpunkt der Finanzindustrie. Große Banken treiben gemeinsam mit neuen Initiativen die Entwicklung eines digitalen Frankens voran und testen konkrete Anwendungen. Zudem entstehen neue Infrastrukturen und Pilotprojekte, die zeigen, wie sich die Blockchain-Technologie in bestehende Systeme integrieren lässt, während neue Anlageprodukte wie zusätzliche Renditequellen im Krypto-Markt erschließen.

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