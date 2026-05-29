App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,18 T
Hyperliquid-Kurs56,38 12.48%
Bitcoin-Kurs63.114,68 0.64%
Ethereum-Kurs1.735,52 1.25%
XRP-Kurs1,13 -0.04%
BNB-Kurs547,36 0.12%
Solana-Kurs70,54 0.93%
TRON-Kurs0,296157 -1.60%
Dogecoin-Kurs0,085754 1.30%
Cardano-Kurs0,200459 0.01%
Zcash-Kurs459,40 -0.96%
Chainlink-Kurs7,73 0.90%
Official Trump-Kurs1,68 5.29%
Pi Network-Kurs0,123820 -0.05%
Schwere Vorwürfe 

Ukraine Schock: Polizisten sollen Krypto-Unternehmer entführt haben

Ein neuer Kriminalfall sorgt in der Ukraine für Aufsehen. Ehemalige Polizeibeamte sollen Krypto-Unternehmer entführt und erpresst haben.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs63.114,68 0.64 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt einen ukrainischen Polizisten

Beitragsbild: Shutterstock

 | Immer mehr Krypto-Investoren werden Opfer körperlicher Gewalt

In der Ukraine sorgt ein neuer Fall für Aufsehen, bei dem ehemalige Polizeibeamte im Zusammenhang mit schweren Straftaten gegen Krypto-Unternehmer stehen sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen mehrere frühere Mitglieder der Polizei ein kriminelles Netzwerk aufgebaut haben, das gezielt Personen aus der Krypto-Branche ins Visier nahm. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ihre Erfahrung aus dem Polizeidienst genutzt zu haben, um Opfer aufzuspüren und unter Druck zu setzen.

Laut den Ermittlern sollen die Betroffenen entführt und zur Herausgabe hoher Geldsummen gezwungen worden sein. In mehreren Fällen seien die Opfer bedroht worden und hätten Dokumente unterschreiben müssen, die angebliche Schulden bestätigten. Der entstandene Schaden soll sich auf rund 2,2 Millionen US-Dollar belaufen.

Krypto-Unternehmer geraten immer häufiger ins Visier

Nach Angaben der Behörden bestand die Gruppe aus vier ehemaligen Polizeioffizieren sowie einem bereits vorbestraften Komplizen. Die Verdächtigen sollen verschlüsselte Messenger genutzt und sich teilweise weiterhin als Beamte ausgegeben haben. Zudem werfen die Ermittler der Gruppe Entführung, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung und illegalen Drogenbesitz.

In einem dokumentierten Fall soll ein Unternehmer in Kiew mit vorgehaltener Waffe verschleppt worden sein. Anschließend wurde er gezwungen, eine fingierte Schuld in Höhe von fünf Millionen US-Dollar anzuerkennen. Danach soll das Opfer an mehrere unterschiedliche Orte gebracht worden sein.

Lest auch
Täter jagen Anleger Brutale Überfälle auf Krypto-Besitzer nehmen in Frankreich massiv zu

Der Fall reiht sich in eine wachsende Zahl “Wrench Attacks” ein. Dabei werden Krypto-Besitzer nicht durch Hackerangriffe angegriffen, sondern durch körperliche Gewalt oder Drohungen zur Herausgabe ihrer Vermögenswerte gezwungen. Sicherheitsfirmen registrierten weltweit zuletzt einen deutlichen Anstieg solcher Vorfälle.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Solana-Münze steht vor einem Kurs-Chart.
On-Chain-AnalyseSolana-Kurs vor der nächsten Bewegung? Warum Trader jetzt auf diese Marke schauen
Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte
Das Bild zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wie er vielleicht eine Krypto-Reform beschließt.
Krypto in DACHBundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht: Was jetzt auf Anleger zukommt
Injective
5,57
21.33%
Hyperliquid
56,38
12.48%
Algorand
0,099673
10.90%
NEAR Protocol
2,19
9.08%
DeXe
15,82
9.03%
Artificial Superintelligence Alliance
0,209630
8.08%
Jupiter
0,155743
5.45%
Stellar
0,182107
5.13%
Provenance Blockchain
0,009401
4.47%
Venice Token
13,50
4.17%
World Liberty Financial
0,049543
-3.32%
TRON
0,296157
-1.60%
Zcash
459,40
-0.96%
Internet Computer
2,33
-0.86%
LEO Token
8,53
-0.79%
Sky
0,055896
-0.64%
Bittensor
219,82
-0.63%
Cosmos Hub
1,73
-0.56%
Ondo US Dollar Yield
0,961185
-0.55%
HTX DAO
0,000002
-0.47%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren