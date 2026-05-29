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Anleger hoffen 

Diese Wendung könnte dem Krypto-Markt jetzt frische Impulse verleihen

Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten sorgt für Bewegung an den Finanzmärkten. Auch Bitcoin konnte zeitweise zulegen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt US-Präsident Donald Trump

Beitragsbild: Shutterstock

 | Anleger hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges

US-Präsident Donald Trump hat mit neuen Aussagen zum Verhältnis zwischen den USA und dem Iran für Aufmerksamkeit am Krypto-Markt gesorgt. In einem Beitrag erklärte er unter anderem, dass der Iran zustimmen müsse, niemals eine Atomwaffe zu besitzen. Zudem kündigte Trump an, dass die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr in beide Richtungen geöffnet bleiben solle. Die Meerenge gilt als einer der wichtigsten Handelswege der Welt, da rund 20 Prozent des globalen Ölhandels durch die Straße von Hormus abgewickelt werden.

An den Finanzmärkten wurden die Aussagen als Zeichen einer möglichen Entspannung gewertet. Auch aus dem Iran kamen vorsichtig positive Signale. Die iranische Nachrichtenagentur FarsNews berichtete, dass sich ein mögliches Abkommen mit den USA in der finalen Phase der Ratifizierung befinde. Eine endgültige Entscheidung sei allerdings noch nicht getroffen worden. Zudem bezeichneten iranische Vertreter Trumps Aussagen erneut als eine Mischung aus Wahrheit und Lüge.

Krypto-Markt reagiert auf Hoffnungssignale

An den Finanzmärkten wurde die Nachricht überwiegend positiv aufgenommen. Bitcoin konnte nach den Aussagen zulegen und stieg zeitweise auf 73.750 US-Dollar. Auch andere Kryptowährungen verzeichneten Kursgewinne, nachdem die Sorgen über eine weitere Eskalation im Nahen Osten etwas nachließen.

Bitcoin erreichte sein bisheriges Allzeithoch im Oktober 2025 / Quelle: BTC-ECHO

Dennoch notieren viele Krypto-Assets weiterhin deutlich unter ihren bisherigen Höchstständen. Die geopolitischen Spannungen der vergangenen Monate haben die Risikobereitschaft vieler Anleger belastet und für Zurückhaltung bei spekulativen Anlagen gesorgt.

Anders präsentiert sich die Lage an den traditionellen Aktienmärkten. Der Nasdaq notiert bei über 30.300 Punkten, der S&P 500 erreicht ebenfalls einen neuen Rekord.

Ob die jüngsten Signale tatsächlich zu einer Einigung führen, bleibt offen. In den vergangenen Monaten widersprachen sich Vertreter aus Washington und Teheran wiederholt bei zentralen Fragen der Verhandlungen. Die aktuellen Entwicklungen sollten daher trotz der positiven Reaktion an den Märkten mit Vorsicht bewertet werden.

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