Neue Aussagen zum Iran-Krieg sorgen für Hoffnungen bei Anlegern. Dennoch bleiben wichtige Streitpunkte zwischen beiden Seiten weiter ungelöst.

Krypto-Markt in Lauerstellung: Führt dieses Abkommen zur nächsten Rallye?

Krypto-Markt in Lauerstellung: Führt dieses Abkommen zur nächsten Rallye?



Neue Äußerungen rund um die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sorgten für Aufmerksamkeit am Krypto-Markt. Donald Trump erklärte auf X, dass ein Deal zwischen beiden Staaten bevorstehe. Zudem behauptete der US-Präsident, die Straße von Hormus werde wieder geöffnet. Die Meerenge zählt zu den wichtigsten Handelsrouten für den globalen Ölmarkt und gilt seit Monaten als zentraler Streitpunkt im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Kurz darauf widersprach jedoch die iranische Nachrichtenagentur Fars News den Aussagen aus den USA. Mehrere US-Beamte hätten dem Iran gegenüber eingeräumt, dass Trumps Aussagen vor allem einen werbenden Charakter für die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten gehabt hätten. Man habe empfohlen, den Äußerungen keine besondere Beachtung zu schenken.

Zudem erklärte Fars News, dass Trumps Aussagen über eine Rückkehr der Straße von Hormus in ihren vorherigen Zustand falsch seien. Auch beim Thema Nuklearprogramm widersprechen sich beide Seiten weiter. Trump fordert weiterhin, dass der Iran kein Nuklearprogramm besitzen dürfe. Laut iranischer Seite sei darüber in den Gesprächen jedoch überhaupt nicht verhandelt worden.

Krypto-Markt reagiert auf neue Aussagen zum Iran-Konflikt

Bitcoin war am Vortag noch unter die Marke von 75.000 US-Dollar gefallen und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 20. April 2026. Nach den Aussagen von Trump setzte jedoch eine Erholung ein. Bitcoin stieg zeitweise wieder auf über 77.000 US-Dollar und notiert aktuell bei 76.640 US-Dollar. Auf Tagessicht ergibt sich damit ein Plus von 1,6 Prozent.

Auch Ethereum konnte zulegen. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung steigt auf 2.117 US-Dollar und verzeichnet innerhalb von 24 Stunden ein Plus von 2,6 Prozent. XRP notiert bei 1,36 US-Dollar, während Solana aktuell bei 85 US-Dollar liegt.

Die Straße von Hormus bleibt dabei einer der wichtigsten Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran. Rund 20 Prozent des weltweiten Öltransports laufen über die Meerenge. Entsprechend sensibel reagieren Anleger auf neue Aussagen rund um eine mögliche Öffnung oder weitere Eskalationen in der Region.

Die starken Kursbewegungen der vergangenen Stunden zeigen erneut, wie schnell geopolitische Nachrichten derzeit auf den Krypto-Markt wirken. Solange zentrale Streitpunkte zwischen beiden Staaten ungeklärt bleiben, dürfte die Unsicherheit an den Märkten anhalten.