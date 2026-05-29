In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Solana aktuell unter Druck geraten ist
- Weshalb der Bereich rund um 80 US-Dollar jetzt entscheidend wird
- Welche Kurszone nun auf der Oberseite interessant wird
- Was aktuelle Marktdaten jetzt über die Stimmung verraten
Solana hat zuletzt massiv korrigiert und fiel zeitweise fast bis an die entscheidende Marke von 80 US-Dollar zurück. Die weiterhin widersprüchliche Lage rund um den Nahost-Konflikt sorgt erneut für Nervosität am Kryptomarkt. Während viele Anleger aktuell vorsichtig bleiben, zeigen erste Markt- und Liquidationsdaten inzwischen ein spannendes Bild. Rund um die wichtige Unterstützungszone baut sich wieder sichtbar Nachfrage auf.
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