Nach der starken Korrektur bei Solana richtet sich der Blick nun auf eine entscheidende Unterstützungszone. Während viele Anleger weiter vorsichtig bleiben, zeigen aktuelle Markt- und Liquidationsdaten erste Hinweise darauf, wohin die nächste größere Bewegung gehen könnte.

Solana-Kurs vor der nächsten Bewegung? Warum Trader jetzt auf diese Marke schauen

Solana-Kurs vor der nächsten Bewegung? Warum Trader jetzt auf diese Marke schauen

In diesem Artikel erfährst du: Warum Solana aktuell unter Druck geraten ist

Weshalb der Bereich rund um 80 US-Dollar jetzt entscheidend wird

Welche Kurszone nun auf der Oberseite interessant wird

Was aktuelle Marktdaten jetzt über die Stimmung verraten

Solana hat zuletzt massiv korrigiert und fiel zeitweise fast bis an die entscheidende Marke von 80 US-Dollar zurück. Die weiterhin widersprüchliche Lage rund um den Nahost-Konflikt sorgt erneut für Nervosität am Kryptomarkt. Während viele Anleger aktuell vorsichtig bleiben, zeigen erste Markt- und Liquidationsdaten inzwischen ein spannendes Bild. Rund um die wichtige Unterstützungszone baut sich wieder sichtbar Nachfrage auf.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden