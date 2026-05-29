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On-Chain-Analyse 

Solana-Kurs vor der nächsten Bewegung? Warum Trader jetzt auf diese Marke schauen

Nach der starken Korrektur bei Solana richtet sich der Blick nun auf eine entscheidende Unterstützungszone. Während viele Anleger weiter vorsichtig bleiben, zeigen aktuelle Markt- und Liquidationsdaten erste Hinweise darauf, wohin die nächste größere Bewegung gehen könnte.

Louis Blümlein
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Solana-Kurs71,06 1.55 %
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Eine Solana-Münze steht vor einem Kurs-Chart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es mit Solana weiter?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Solana aktuell unter Druck geraten ist
  • Weshalb der Bereich rund um 80 US-Dollar jetzt entscheidend wird
  • Welche Kurszone nun auf der Oberseite interessant wird
  • Was aktuelle Marktdaten jetzt über die Stimmung verraten

Solana hat zuletzt massiv korrigiert und fiel zeitweise fast bis an die entscheidende Marke von 80 US-Dollar zurück. Die weiterhin widersprüchliche Lage rund um den Nahost-Konflikt sorgt erneut für Nervosität am Kryptomarkt. Während viele Anleger aktuell vorsichtig bleiben, zeigen erste Markt- und Liquidationsdaten inzwischen ein spannendes Bild. Rund um die wichtige Unterstützungszone baut sich wieder sichtbar Nachfrage auf.

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