Der Bitcoin-Kurs korrigiert auf ein neues Monatstief. Die Bären scheinen das Ruder zu übernehmen. Folgende Kursmarken müssen laut Chart jetzt verteidigt werden!

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Käuferseite Bitcoin zeitnah stabilisieren muss

Welche Unterstützungsmarken der BTC-Kurs nicht aufgegeben darf

Wieso anhaltende Abflüsse aus den Spot ETFs als Warnsignal zu werten ist

Der Kurs von Bitcoin (BTC) tendierte in den letzten Handelstagen weiter gen Süden. Im Gegensatz zum US-Aktienmarkt, der neue Höchststände markierte, droht die Krypto-Leitwährung den Halt zu verlieren. Der Rückfall auf ein neues Monatstief unterstreicht die relative Underperformance. Risikoaffine Anleger steckten ihr Geld zuletzt lieber in Sektoren mit starkem Kursmomentum. Welche Chartmarken die Kryptowährung jetzt zwingend verteidigt muss und ab welchen Kursniveaus sich das Chartbild wieder aufhellen dürfte, zeigt die neuste Bitcoin-Kursanalyse.

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