App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,18 T
Hyperliquid-Kurs56,99 12.93%
Bitcoin-Kurs63.396,17 0.92%
Ethereum-Kurs1.747,96 1.72%
XRP-Kurs1,14 0.67%
BNB-Kurs550,75 0.61%
Solana-Kurs71,06 1.55%
TRON-Kurs0,295842 -1.72%
Dogecoin-Kurs0,086355 1.92%
Cardano-Kurs0,201607 0.62%
Zcash-Kurs466,55 -0.58%
Chainlink-Kurs7,79 1.62%
Official Trump-Kurs1,70 6.27%
Pi Network-Kurs0,123943 -0.05%
Kursanalyse 

Bitcoin-Analyse: Fällt der Kurs ins Sommerloch?

Der Bitcoin-Kurs korrigiert auf ein neues Monatstief. Die Bären scheinen das Ruder zu übernehmen. Folgende Kursmarken müssen laut Chart jetzt verteidigt werden!

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs63.396,17 0.92 %
Bitcoin kaufen
Eine rote Bitcoin-Münze neben einem Bären

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) kommt zuletzt stärker unter Druck

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb die Käuferseite Bitcoin zeitnah stabilisieren muss
  • Welche Unterstützungsmarken der BTC-Kurs nicht aufgegeben darf
  • Wieso anhaltende Abflüsse aus den Spot ETFs als Warnsignal zu werten ist

Der Kurs von Bitcoin (BTC) tendierte in den letzten Handelstagen weiter gen Süden. Im Gegensatz zum US-Aktienmarkt, der neue Höchststände markierte, droht die Krypto-Leitwährung den Halt zu verlieren. Der Rückfall auf ein neues Monatstief unterstreicht die relative Underperformance. Risikoaffine Anleger steckten ihr Geld zuletzt lieber in Sektoren mit starkem Kursmomentum. Welche Chartmarken die Kryptowährung jetzt zwingend verteidigt muss und ab welchen Kursniveaus sich das Chartbild wieder aufhellen dürfte, zeigt die neuste Bitcoin-Kursanalyse.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Solana-Münze steht vor einem Kurs-Chart.
On-Chain-AnalyseSolana-Kurs vor der nächsten Bewegung? Warum Trader jetzt auf diese Marke schauen
Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte
Das Bild zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wie er vielleicht eine Krypto-Reform beschließt.
Krypto in DACHBundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht: Was jetzt auf Anleger zukommt
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Injective
5,65
22.70%
Hyperliquid
56,99
12.93%
Algorand
0,100353
11.27%
NEAR Protocol
2,22
10.67%
Artificial Superintelligence Alliance
0,212688
9.17%
DeXe
15,79
8.74%
Jupiter
0,157094
6.29%
Worldcoin
0,257510
5.54%
Provenance Blockchain
0,009406
4.54%
Venice Token
13,65
4.37%
World Liberty Financial
0,049710
-3.23%
Ondo US Dollar Yield
0,952603
-1.87%
TRON
0,295842
-1.72%
LEO Token
8,53
-0.76%
Zcash
466,55
-0.58%
Midnight
0,030192
-0.40%
Sky
0,056074
-0.33%
HTX DAO
0,000002
-0.32%
Internet Computer
2,35
-0.30%
Bitget Token
1,70
-0.25%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren