Trotz positiver Solana-News fällt der SOL-Kurs erneut unter die 90 US-Dollarmarke. Welche Chartmarken jetzt in den Vordergrund rücken.

Solana unter Druck: Wie stark korrigiert der SOL-Kurs noch?

Solana unter Druck: Wie stark korrigiert der SOL-Kurs noch?

Solana baut seine Position als Infrastruktur für die nächste Generation digitaler Anwendungen weiter aus. Gemeinsam mit Google Cloud hat die Solana Foundation die Plattform “Pay.sh” vorgestellt, über die KI-Agenten künftig eigenständig APIs nutzen und mit Stablecoins auf Solana bezahlen können. Parallel dazu treiben die Jito Foundation und die Solana Company den institutionellen Ausbau des Netzwerks in Asien voran.

Beide Entwicklungen unterstreichen die zunehmende Bedeutung Solanas sowohl im KI-Sektor als auch im institutionellen Umfeld. Trotz der positiven Fundamentaldaten geriet der SOL-Kurs zuletzt aber ins Straucheln und fiel erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 90 US-Dollar. Damit rücken für Anleger kurzfristig vor allem die folgenden charttechnischen Schlüsselmarken in den Fokus.

Solana-Kurs in der technischen Analyse

In den vergangenen 12–24 Stunden pendelte der SOL-Kurs zwischen 90,44 US-Dollar (High) und 87,63 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei 4-Stunden-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 88,92 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (89,87 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 51,5 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (87,24 US-Dollar) und bestätigt damit kurzfristige Aufwärtsdynamik. Die Sequenz zeigt über die letzten Wochen überwiegend höhere Hochs und höhere Tiefs, kurzfristig aber eine Seitwärtskonsolidierung im Bereich 87,6 US-Dollar–90,4 US-Dollar. Unterstützung befindet sich beim EMA-20 (87,24 US-Dollar) und dem Fibonacci-Level bei 84,85 US-Dollar, Widerstände bei 90,44 US-Dollar und dem Bollinger-Oberband bei 90,86 US-Dollar.

Derweil liegt der RSI (14) bei 61,0 und signalisiert moderates Kaufmomentum, ohne Überkauftheit. Das Histogramm zeigt positive Vorzeichen, jedoch eine leichte Abschwächung der Beschleunigung des Aufwärtsdrucks. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell rund 8,33 US-Dollar, was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase oberhalb des EMA-20.

Kurzfristige Solana-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für SOL am 07.05.2026 ist neutral-bis-bullish: Der Kurs notiert über dem EMA-20, das Momentum ist moderat und die Volatilität erhöht. Wichtige Unterstützungen liegen bei 87,24 US-Dollar (EMA-20) und 84,85 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 90,44 US-Dollar (Tageshoch) und 90,86 US-Dollar (Bollinger-Oberband).

Ein stabiler Schluss über 90,44 US-Dollar würde das bullishe Szenario mit Potenzial zur Ausweitung Richtung 110,00 US-Dollar bestätigen; ein Bruch unter 84,85 US-Dollar würde hingegen eine stärkere Korrektur in Richtung 72,00 US-Dollar einleiten. Wenn du kurzfristig positionierst, beachte die erhöhte Volatilität und setze Stops unter die genannten Unterstützungen.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario bleibt aktuell das wahrscheinlichste Basisszenario mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30 Prozent. In diesem Fall bewegt sich der SOL-Kurs kurzfristig in einer Spanne zwischen 86 und 93 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 87,24 US-Dollar stabil bleibt und sich das Momentum im RSI-Bereich zwischen 55 und 65 einpendelt.

Bull Case

Das bullishe Szenario besitzt laut Analyse mit 50 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit. Hier könnte SOL in den Bereich zwischen 92 und 110 US-Dollar ansteigen. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen nachhaltigen Ausbruch über das Tageshoch bei 90,44 US-Dollar sowie einen Schlusskurs oberhalb des Bollinger-Oberbands bei 90,86 US-Dollar.

Bear Case

Das bearishe Szenario wird aktuell mit 20 Prozent Wahrscheinlichkeit bewertet. Sollte SOL die wichtige Unterstützung bei 84,85 US-Dollar verlieren, könnte sich die Korrektur in Richtung 72 US-Dollar ausweiten. Zusätzliche Schwächesignale wären ein RSI unter 50 sowie ein Verlust des EMA-20 als Unterstützungsniveau.

Empfohlenes Video 99% aller Krypto-Token scheitern – so findest du die 1%

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.