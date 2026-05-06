Die Grünen schalten sich in die Debatte der Bitcoin Haltefrist ein. Die Krypto-Steuerpläne sollen “Gerechtigkeitslücken” schließen.

Krypto-Steuerpläne der Grünen: So sollen Bitcoin-Gewinne ab 2027 besteuert werden

Krypto-Steuerpläne der Grünen: So sollen Bitcoin-Gewinne ab 2027 besteuert werden

In diesem Artikel erfährst du: Welche Krypto-Steueränderung die Grünen jetzt durchsetzen wollen

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Seit Finanzminister Lars Klingbeil vergangene Woche eine Anpassung der Besteuerung von Kryptowährungen in den Raum stellte, fürchten Investoren um die beliebte steuerfreie Haltefrist bei Bitcoin und Co. Experten vermuten, dass für Krypto künftig wie bei Aktien eine Kapitalertragsteuer greifen könnte. Nun schalten sich die Grünen mit einem eigenen Vorschlag in die Debatte um die Krypto-Besteuerung ein – und der geht weit über die Forderungen des Vizekanzlers hinaus.

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