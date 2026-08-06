Das London-Update sollte die Ethereum-Gebühren berechenbarer und das Angebot langfristig knapper machen. Die erhoffte Wirkung blieb aber aus. Was also bleibt nach fünf Jahren Burn?

Das „Gas-Gebühren-Experiment“: Was bleibt von den Versprechen?

Das „Gas-Gebühren-Experiment“: Was bleibt von den Versprechen?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum trotz Burn nicht deflationär ist

Weshalb EIP-1559 die Gebühren nicht dauerhaft senken konnte

Welche Rolle der Merge für die ETH-Neuemissionen spielte

Was von den ursprünglichen Verbrechen heute noch übrig ist

Heute vor fünf Jahren wurde auf Ethereum Geschichte geschrieben. Mit der Aktivierung des London-Upgrades am 5. August 2021 hat sich die Art, wie Transaktionsgebühren auf der Chain berechnet werden, grundlegend geändert. Ein Teil der Gas-Fees wird seitdem bei jeder Transaktion unwiederbringlich verbrannt und sollte Ethereum durch die schrumpfende Umlaufmenge zum „Ultrasound Money“ machen.

Mehr als 4,6 Millionen ETH sind auf diese Weise bereits aus dem Angebot verschwunden. Zum heutigen Kurs entspricht das einem rechnerischen Gegenwert von etwa 8,7 Milliarden US-Dollar. Die Hoffnung vieler Anleger auf dauerhaft niedrige Transaktionsgebühren wurde jedoch enttäuscht. Zudem kostet Ether heute deutlich weniger als am Tag der Aktivierung und selbst das Gesamtangebot ist größer als damals. Fünf Jahre nach London ziehen wir daher eine Bilanz.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden