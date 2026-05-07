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Die Folgen für HYPE 

“Kein Polymarket-Klon”: Das steckt hinter Hyperliquids Prognosemarkt

Mit HIP-4 bringt Hyperliquid die so gehypten Prediction Markets auf seine Plattform. Knöpft sich das Projekt jetzt auch Polymarket und Kalshi vor?

Johannes Dexl
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Hyperliquid-Logo mit -Gründer und Polymarket-Logo mit Gründer, darunter Donald Trump und ein Polymarket-Contract

Beitragsbild: ymbolbild: KI-generiert

 | Polymarket und Hyperliquid gehören beide zu den erfolgreichsten Krypto-Projekten der vergangenen Jahre

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie HIP-4 Hyperliquid in den Prediction-Market-Sektor bringt
  • Warum Outcome Markets für Trader spannend sind
  • Was HIP-4 von Polymarket und Kalshi unterscheidet
  • Weshalb HYPE davon so stark profitieren könnte

Hyperliquid hat sich in kurzer Zeit als die wichtigste On-Chain-Börse für Perps etabliert. Nun erweitert das Protokoll sein Spielfeld. Mit HIP-4 sollen Nutzer nicht mehr nur auf Kursbewegungen von Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen handeln, sondern auf konkrete Ereignisse aus der realen Welt. Kann das wohl erfolgreichste Krypto-Projekt der vergangenen Jahre nun auch Polymarket, Kalshi und Co. Marktanteile abnehmen? Und wenn ja, was würde das für HYPE bedeuten?

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