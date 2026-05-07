In diesem Artikel erfährst du:
- Wie HIP-4 Hyperliquid in den Prediction-Market-Sektor bringt
- Warum Outcome Markets für Trader spannend sind
- Was HIP-4 von Polymarket und Kalshi unterscheidet
- Weshalb HYPE davon so stark profitieren könnte
Hyperliquid hat sich in kurzer Zeit als die wichtigste On-Chain-Börse für Perps etabliert. Nun erweitert das Protokoll sein Spielfeld. Mit HIP-4 sollen Nutzer nicht mehr nur auf Kursbewegungen von Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen handeln, sondern auf konkrete Ereignisse aus der realen Welt. Kann das wohl erfolgreichste Krypto-Projekt der vergangenen Jahre nun auch Polymarket, Kalshi und Co. Marktanteile abnehmen? Und wenn ja, was würde das für HYPE bedeuten?
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