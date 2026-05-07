Mit HIP-4 bringt Hyperliquid die so gehypten Prediction Markets auf seine Plattform. Knöpft sich das Projekt jetzt auch Polymarket und Kalshi vor?

“Kein Polymarket-Klon”: Das steckt hinter Hyperliquids Prognosemarkt

“Kein Polymarket-Klon”: Das steckt hinter Hyperliquids Prognosemarkt

Die Folgen für HYPE

In diesem Artikel erfährst du: Wie HIP-4 Hyperliquid in den Prediction-Market-Sektor bringt

Warum Outcome Markets für Trader spannend sind

Was HIP-4 von Polymarket und Kalshi unterscheidet

Weshalb HYPE davon so stark profitieren könnte

Hyperliquid hat sich in kurzer Zeit als die wichtigste On-Chain-Börse für Perps etabliert. Nun erweitert das Protokoll sein Spielfeld. Mit HIP-4 sollen Nutzer nicht mehr nur auf Kursbewegungen von Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen handeln, sondern auf konkrete Ereignisse aus der realen Welt. Kann das wohl erfolgreichste Krypto-Projekt der vergangenen Jahre nun auch Polymarket, Kalshi und Co. Marktanteile abnehmen? Und wenn ja, was würde das für HYPE bedeuten?

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden