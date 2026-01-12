In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Markt Solana abschreibt – und sich irren könnte
- Wie große Institutionen einsteigen, während Privatanleger aussteigen
- Weshalb der Markt diesen Wandel noch nicht eingepreist hat
Wer Anfang 2026 auf den Solana-Chart blickt, fühlt vor allem eines: Enttäuschung. Ein Minus von rund 32 Prozent im Jahr 2025, ein Kurs von 138 US-Dollar und damit fast die Hälfte unter dem Allzeithoch. Doch genau hier beginnt das Problem dieser Betrachtung. Während der Markt Solana abschreibt, erlebt das Netzwerk eine Phase fundamentalen und institutionellen Wachstums. Die Zeit der schnellen Gewinne ist vorbei. Und genau das könnte sich 2026 als größter Vorteil erweisen.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren