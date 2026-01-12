App herunterladen
Comeback-Jahr 2026? 

Solana wirkt tot – doch in Wahrheit passiert gerade alles

Der Kurs enttäuschte in 2025. Doch Banken, Staaten und Konzerne steigen ein. Wie Solana 2026 sein Comeback vorbereitet.

Giacomo Maihofer
Solana-Münzen vor einem grünen Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana hat ein spannendes 2026 vor sich

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Markt Solana abschreibt – und sich irren könnte
  • Wie große Institutionen einsteigen, während Privatanleger aussteigen
  • Weshalb der Markt diesen Wandel noch nicht eingepreist hat

Wer Anfang 2026 auf den Solana-Chart blickt, fühlt vor allem eines: Enttäuschung. Ein Minus von rund 32 Prozent im Jahr 2025, ein Kurs von 138 US-Dollar und damit fast die Hälfte unter dem Allzeithoch. Doch genau hier beginnt das Problem dieser Betrachtung. Während der Markt Solana abschreibt, erlebt das Netzwerk eine Phase fundamentalen und institutionellen Wachstums. Die Zeit der schnellen Gewinne ist vorbei. Und genau das könnte sich 2026 als größter Vorteil erweisen.

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
