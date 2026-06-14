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Größte Wett-WM 

Prognosemärkte gegen Tipico: Wer gewinnt die Fußball-WM?

Der Wettmarkt um die Fußball-WM ist ein Milliardengeschäft. Auch Prognosemärkte mischen fleißig mit und profitieren von rechtlichen Grauzonen.

Moritz Draht
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Kraken Paul im Aquarium

Beitragsbild: picture alliance

 | Das war vor Prognosemärkten: Kraken Paul sagt die Fußballergebnisse voraus

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Prognosemärkte der Fußball-WM den Wettanbietern erstmals ernsthaft Konkurrenz machen
  • Wie Polymarket und Kalshi Milliarden umsetzen, obwohl sie offiziell keine Sportwetten anbieten
  • Weshalb junge Nutzer zunehmend auf Prognosemärkte statt auf klassische Buchmacher setzen

Diese Fußball-WM geizt nicht mit Superlativen: drei Austragungsländer, 48 Mannschaften, die meisten Spieltage, die höchsten Ticketpreise. Und Rekorde werden wahrscheinlich auch abseits des Spielrasens aufgestellt: Nie dürfte mehr Geld auf ein Sportevent gewettet werden. Schätzungen rechnen mit bis zu 60 Milliarden US-Dollar während des gesamten Turniers, am Wettvolumen gemessen etwa 30 Super Bowls. Darin noch nicht eingerechnet: die Einsätze auf Prognosemärkten wie Polymarket und Kalshi, die erstmals nennenswert während einer WM am Wettmarkt mitmischen. Bereits jetzt zeichnet sich ab: ihr Marktanteil wird steigen. Gerade in den USA und gerade bei jungen Leuten. Warum – und wie gefährlich werden sie klassischen Wettanbietern?

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