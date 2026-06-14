Der Wettmarkt um die Fußball-WM ist ein Milliardengeschäft. Auch Prognosemärkte mischen fleißig mit und profitieren von rechtlichen Grauzonen.

Prognosemärkte gegen Tipico: Wer gewinnt die Fußball-WM?

Prognosemärkte gegen Tipico: Wer gewinnt die Fußball-WM?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Prognosemärkte der Fußball-WM den Wettanbietern erstmals ernsthaft Konkurrenz machen

Wie Polymarket und Kalshi Milliarden umsetzen, obwohl sie offiziell keine Sportwetten anbieten

Weshalb junge Nutzer zunehmend auf Prognosemärkte statt auf klassische Buchmacher setzen

Diese Fußball-WM geizt nicht mit Superlativen: drei Austragungsländer, 48 Mannschaften, die meisten Spieltage, die höchsten Ticketpreise. Und Rekorde werden wahrscheinlich auch abseits des Spielrasens aufgestellt: Nie dürfte mehr Geld auf ein Sportevent gewettet werden. Schätzungen rechnen mit bis zu 60 Milliarden US-Dollar während des gesamten Turniers, am Wettvolumen gemessen etwa 30 Super Bowls. Darin noch nicht eingerechnet: die Einsätze auf Prognosemärkten wie Polymarket und Kalshi, die erstmals nennenswert während einer WM am Wettmarkt mitmischen. Bereits jetzt zeichnet sich ab: ihr Marktanteil wird steigen. Gerade in den USA und gerade bei jungen Leuten. Warum – und wie gefährlich werden sie klassischen Wettanbietern?

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