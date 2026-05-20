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XRP-Prognose bis 2030: Diese Kursziele halten Analysten jetzt für realistisch

Bei XRP reichen die Prognosen von moderatem Wachstum bis hin zu spektakulären Kurszielen. Eine Analyse zeigt, welche Entwicklungen plausibel wirken und wo die Grenzen liegen.

Dominic Döllel
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XRP-Kurs1,18 -0.24 %
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Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kursverlauf zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Schafft XRP den Sprung bis 2030?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche XRP-Kursziele Analysten bis 2030 für realistisch halten
  • Warum ein XRP-Preis von 1.000 US-Dollar zwar spektakulär klingt, aber ökonomisch kaum haltbar ist
  • Welche Faktoren XRP auf 15, 50 oder sogar 100 US-Dollar treiben könnten
  • Warum das Kursziel allein nicht entscheidend ist – und welche Rolle die Marktkapitalisierung wirklich spielt

Der XRP-Kurs bewegt sich derzeit zwischen 1,30 und 1,40 US-Dollar und konnte zuletzt wieder an Stärke gewinnen. Dadurch steigen auch die langfristigen Erwartungen vieler Anleger. Während einige Analysten lediglich von einer stabilen Aufwärtsbewegung ausgehen, sehen andere deutlich höhere Kursregionen als möglich an. Entscheidend ist dabei, welche Annahmen hinter den jeweiligen Prognosen stehen.

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