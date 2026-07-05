Der Trump-Memecoin hat Hunderttausende Anleger viel Geld gekostet. Neue Blockchain-Daten zeigen, wie ungleich Gewinne und Verluste unter den Investoren verteilt sind.

Fast eine Million Anleger im Minus – während Trump Hunderte Millionen verdient

Fast eine Million Anleger im Minus – während Trump Hunderte Millionen verdient

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Rund zwei Drittel der Anleger im Trump-Memecoin verzeichnen Verluste. â³

Insgesamt haben fast eine Million Wallets Verluste von 3,81 Milliarden US-Dollar angesammelt. â³

Donald Trump selbst hat durch das Projekt Einnahmen von 636 Millionen US-Dollar erzielt. â³

Der aktuelle Kurs des Tokens liegt 97 Prozent unter dem Allzeithoch von 73 US-Dollar.

Der offizielle Trump-Memecoin hat seit seinem Start Anfang 2025 für viele Anleger hohe Verluste verursacht. Laut einer Auswertung des Blockchain-Analyseunternehmens Nansen befinden sich rund zwei Drittel aller Wallets, die den Token gekauft haben, im Minus. Die Daten zeigen, wie stark sich Gewinne bei wenigen frühen Investoren konzentriert haben, während der Großteil der Käufer Geld verlor.

Insgesamt haben rund 988.905 der 1,48 Millionen Wallets zusammen Verluste von 3,81 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Dabei werden sowohl bereits realisierte Verluste als auch Buchverluste berücksichtigt. Dem stehen rund 492.000 Wallets gegenüber, die zusammen etwa 4,04 Milliarden US-Dollar im Plus liegen. Profitiert haben vor allem Anleger, die den Token in den ersten Stunden nach dem Start zu Kursen unter einem US-Dollar kauften.

Gewinne landen vor allem bei frühen TRUMP-Käufern

Der TRUMP-Token notiert inzwischen rund 97 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Januar 2025. Damals war der Kurs innerhalb von zwei Tagen bis auf 73 US-Dollar gestiegen. Heute liegt die Marktkapitalisierung nur noch bei rund 405 Millionen US-Dollar, nachdem sie in der Spitze fast 15 Milliarden US-Dollar erreicht hatte.

Auch der Memecoin von Donald Trumps Frau Melania notiert deutlich unter seinem Allzeithoch / Quelle: BTC-ECHO

Interessant ist auch der Vergleich zwischen den Anlegern und Donald Trump selbst. Laut seiner jüngsten Finanzoffenlegung erhielt der US-Präsident rund 636 Millionen US-Dollar aus dem Memecoin-Projekt. Damit übersteigen seine Einnahmen die Nettogewinne aller Wallets deutlich, die laut Nansen zusammen lediglich rund 236 Millionen US-Dollar betragen.

Auch beim DeFi-Projekt World Liberty Financial fällt die Bilanz vieler Investoren negativ aus. Von den 26.663 Wallets, die den Token auf Sekundärmärkten gekauft hatten, liegen 85 Prozent im Minus und verzeichneten zusammen 83 Millionen US-Dollar an Verlusten, während lediglich 23 Millionen US-Dollar an Gewinnen erzielt wurden.