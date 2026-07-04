Donald Trump weist Kritik an den Milliarden-Einnahmen seiner Familie aus dem Krypto-Sektor zurück. Daran sei “nichts falsches”.

Donald Trump weist Kritik an Krypto-Geschäften seiner Familie zurück

Donald Trump weist Kritik an Krypto-Geschäften seiner Familie zurück

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Donald Trump verteidigt die Krypto-Geschäfte seiner Familie und sieht keinen Fehler darin. â³

Offenlegung zeigt, dass Trump im vergangenen Jahr über 1,4 Milliarden US-Dollar aus Krypto erzielt hat. â³

Der größte Teil stammt aus einem Memecoin, der kurz vor Trumps Rückkehr ins Amt gestartet wurde.

Trump strebt an, die USA zur führenden Nation im Krypto-Sektor zu machen.

US-Präsident Donald Trump hat die hohen Einnahmen seiner Familie aus dem Krypto-Sektor verteidigt. Im Gespräch mit CNBC erklärte er, an den Geschäften sei “nichts falsch”. Auf die Frage, ob er über die verschiedenen Krypto-Projekte informiert gewesen sei, sagte Trump: “Ich könnte davon gewusst haben. Ich habe es nicht.”

Aus einer in dieser Woche veröffentlichten Offenlegung des Office of Government Ethics geht hervor, dass Trump im vergangenen Jahr mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar aus Krypto-Geschäften erzielt hat. Damit ist er laut den Unterlagen der Politiker mit den höchsten Krypto-Einnahmen in den USA.

Trump-Memecoin macht US-Präsidenten reich

Den größten Anteil machten demnach rund 636 Millionen US-Dollar aus dem Memecoin aus, der kurz vor Trumps Rückkehr ins Amt gestartet wurde. Hinzu kommen rund 594 Millionen US-Dollar aus World Liberty Financial, einem Krypto-Unternehmen, das Trump gemeinsam mit seinen Söhnen gegründet hat. Weitere knapp 197 Millionen US-Dollar stammen aus einem Stablecoin-Projekt.

Trump betonte im Interview, dass an seiner Beteiligung nichts Illegales sei. Sein Ziel sei es, die Vereinigten Staaten zur führenden Nation im Krypto-Sektor zu machen. Vor seinem Amtsantritt hatte Trump die operative Kontrolle über seine Unternehmen an seine beiden ältesten Söhne übergeben. Seine Vermögenswerte veräußerte er jedoch nicht.