21Shares aktualisiert den Prospekt seines SUI ETFs. Gleichzeitig startet Navi Protocol ein neues Kreditframework im Netzwerk. Kann das den SUI-Kurs anheizen?

SUI vor der Trendwende? Dieses Signal macht jetzt Hoffnung

SUI vor der Trendwende? Dieses Signal macht jetzt Hoffnung

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… 21Shares hat eine Prospektaktualisierung für den SUI Spot ETF bei der SEC eingereicht.

SUI notiert aktuell bei etwa 0,65 US-Dollar und befindet sich in einer überverkauften Phase. â³

Der RSI-Wert ist deutlich gefallen und könnte auf eine kurzfristige Gegenbewegung hindeuten. â³

Technische Widerstände und Unterstützungen könnten den Kursverlauf von SUI entscheidend beeinflussen. â³

21Shares hat bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Prospektaktualisierung für TSUI eingereicht, seinen Spot ETF auf den SUI Token an der Nasdaq. Der am 24. Februar gestartete Fonds verwaltet mittlerweile ein Vermögen von rund 13,3 Millionen US-Dollar, die Anteilszahl stieg innerhalb von rund fünf Wochen von 910.000 auf 980.000, ein Zeichen für frisches Kapital. Zum 31. August steht zudem ein Wechsel des Preis-Benchmarks an, weg vom bisherigen Anbieter CF Benchmarks.

Parallel dazu bewegt sich etwas im SUI-Ökosystem selbst: Navi Protocol hat mit NAVI Prime ein neues, modulares Kreditframework eingeführt. Statt eines gemeinsamen Liquiditätspools laufen Kredite künftig über unabhängig verwaltete Märkte.

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Today, we're introducing NAVI Prime.



A new lending framework on @SuiNetwork designed for capital that demands greater clarity, transparency, and control.



👇🧵 pic.twitter.com/9RILmz6krX — NAVI Protocol (@navi_protocol) August 17, 2026

Das Protokoll verwaltet aktuell rund 125,6 Millionen US-Dollar an Sicherheiten, während der zugehörige Governance-Token NAVX nur auf eine Marktkapitalisierung von etwa 6 Millionen US-Dollar kommt. Doch springt das positive Newsflow-Momentum auch auf den Kurs über?

SUI-Kurs: Das bewegt den Token jetzt

SUI notiert aktuell bei rund 0,65 US-Dollar und bewegt sich damit weiter innerhalb der seit Wochen etablierten Range zwischen der Unterstützung bei 0,64 US-Dollar und dem Widerstand bei 0,73 US-Dollar. Der Kurs liegt zudem unter dem Fibonacci-Level bei 0,68 US-Dollar sowie unter dem EMA-20, der ebenfalls im Bereich von 0,68 US-Dollar verläuft. Die letzten Handelstage waren von einer ausgeprägten Verkaufswelle geprägt, der Kurs rutschte von der oberen Range-Grenze bei 0,73 US-Dollar bis knapp an die untere Range-Grenze heran. Die Marktkapitalisierung liegt bei diesem Kursniveau bei etwa 2,63 Milliarden US-Dollar.

Hält Sui den Support-Bereich? I Quelle: BTC-ECHO

Der Markt in stark überverkaufter Phase

Der 14-periodige RSI ist zuletzt deutlich eingebrochen und notiert nur noch knapp über 25, damit befindet sich SUI klar im überverkauften Bereich unterhalb der 30er-Marke. Historisch geht ein derart schneller RSI-Rückgang häufig mit einer zumindest kurzfristigen Gegenbewegung einher, eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht.

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Die Bollinger-Bänder haben sich im Zuge der jüngsten Abwärtsbewegung deutlich geweitet, ein Zeichen für die gestiegene Volatilität der vergangenen Tage. Solange der Kurs die Unterstützung bei 0,64 US-Dollar nicht nachhaltig unterschreitet, bleibt zumindest eine technische Stabilisierung in Reichweite.

SUI-Prognose: Das erwartet Investoren jetzt

Neutrales Szenario

Im neutralen Szenario bewegt sich SUI zunächst in einer Spanne von 0,66 bis 0,69 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass der Kurs oberhalb von 0,6354 US-Dollar bleibt, der RSI sich über 30 stabilisiert und das Histogramm seinen negativen Druck verliert. Als wichtige Widerstände gelten die EMA-20 bei 0,67045 US-Dollar sowie das Fibonacci-Level bei 0,67971 US-Dollar.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario könnte SUI auf 0,68 bis 0,75 US-Dollar steigen. Dafür müsste der Kurs die EMA-20 bei 0,67045 US-Dollar und anschließend das Fibonacci-Level bei 0,67971 US-Dollar nachhaltig überwinden. Steigendes Volumen und ein RSI über 50 würden den Ausbruch zusätzlich bestätigen. Gelingt dies, rückt zunächst die Marke von 0,70 US-Dollar als nächstes Ziel in den Fokus.

Bärisches Szenario

Im bärischen Szenario droht SUI bei einem Bruch der Unterstützung bei 0,6354 US-Dollar ein weiterer Rücksetzer. Bleibt der RSI unter 30 und nimmt das Verkaufsvolumen zu, könnte der Kurs zunächst bis 0,60 US-Dollar und anschließend in den Bereich von 0,55 bis 0,60 US-Dollar fallen. Ein nachhaltiger Verlust der Marke von 0,6354 US-Dollar würde den kurzfristigen Abwärtstrend damit weiter bestätigen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.