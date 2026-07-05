Nach Wochen mit sinkender Marktkapitalisierung sendet der Krypto-Markt wieder ein positives Signal. Die Stimmung unter Anlegern bleibt dennoch angespannt.

Krypto-Markt im Angstmodus – doch Bitcoin steigt über 63.000 US-Dollar

Krypto-Markt im Angstmodus – doch Bitcoin steigt über 63.000 US-Dollar

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Krypto-Markt zeigt nach einer Schwächephase wieder Lebenszeichen mit einem Rückfluss von 110 Milliarden US-Dollar. â³

Bitcoin übersteigt kurzzeitig die 63.000 US-Dollar-Marke und bleibt Taktgeber für den Sektor. â³

Trotz gemischter Entwicklungen bei Altcoins bleibt das Gesamtbild des Marktes robust. â³

Der Krypto Fear and Greed Index signalisiert weiterhin Angst unter den Anlegern.

Der Krypto-Markt sendet nach einer langen Schwächephase wieder ein Lebenszeichen. Nachdem die gesamte Marktkapitalisierung über Wochen hinweg geschrumpft war, flossen in den vergangenen sieben Tagen rund 110 Milliarden US-Dollar zurück in den Markt. Damit steigt die Bewertung aller Kryptowährungen wieder auf 2,15 Billionen US-Dollar. Das sorgt für vorsichtigen Optimismus, auch wenn Anleger weiterhin auf den nächsten großen Impuls warten.

Seit Jahresbeginn ist die gesamte Marktkapitalisierung um 26,87 Prozent gefallen / Quelle: TradingView

Vor allem die Geldpolitik und Neuigkeiten aus dem USA-Iran-Konflikt bleiben entscheidend für die weitere Entwicklung. Bis dahin bleibt Bitcoin der Taktgeber des Marktes und gibt die Richtung für den gesamten Krypto-Sektor vor.

Krypto bleibt im Wartemodus

Bitcoin kletterte zwischenzeitlich wieder über die Marke von 63.000 US-Dollar, gab einen Teil der Gewinne anschließend jedoch wieder ab. Zum Zeitpunkt der Betrachtung notiert die Kryptowährung bei rund 62.700 US-Dollar und liegt damit leicht um 0,23 Prozent im Plus. Trotz der kleinen Korrektur bleibt das Gesamtbild deutlich freundlicher als noch vor wenigen Tagen.

Bei den Altcoins zeigt sich ein gemischtes Bild. Ethereum legt um 0,43 Prozent auf 1.762 US-Dollar zu. Solana verliert dagegen 3,66 Prozent und fällt auf 80,41 US-Dollar zurück. XRP gibt ebenfalls nach und notiert mit einem Minus von 0,58 Prozent bei 1,13 US-Dollar.

Trotz der unterschiedlichen Kursentwicklungen präsentiert sich der Gesamtmarkt überraschend robust. Spannend wird in der kommenden Woche auch, ob die Spot ETFs ihren jüngsten Trend fortsetzen und weitere Abflüsse verzeichnen oder ob die Negativserie endet. Ein wichtiger Stimmungsindikator bleibt dabei auch der Krypto Fear and Greed Index, der aktuell auf Angst unter den Anlegern hindeutet.

Unter dem Strich überwiegt dennoch das positive Signal. Nach mehreren Wochen mit sinkender Marktkapitalisierung zeigt der Krypto-Markt erstmals wieder eine spürbare Gegenbewegung.