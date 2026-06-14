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"Elon Musk hat mit dem Börsengang gigantische Erwartungen geschürt" 

Alle kaufen SpaceX – macht das Bitcoin zum Geheimfavoriten? Das sagt BTC-ECHO

Viele Anleger setzen auf Elon Musks Vision von Raumfahrt und Künstlicher Intelligenz. Doch was bedeutet der SpaceX-Börsenstart für Bitcoin? Die BTC-ECHO Redaktion ordnet ein.

Dominic Döllel
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SpaceX-Logo, Bitcoin-Münze und Elon Musk vor Kurschart-Hintergrund

Beitragsbild: picture alliance und shutterstock I Fotomontage

 | Elon Musk freut sich über den SpaceX IPO

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der SpaceX IPO kurzfristig Kapital aus dem Krypto-Markt abziehen könnte
  • Welche Risiken hinter der milliardenschweren Bewertung von SpaceX lauern
  • Unter welchen Bedingungen Bitcoin als Profiteur der IPO-Euphorie hervorgehen könnte

Der SpaceX IPO zieht Kapital an wie ein Magnet. Die Aktie ist am 12. Juni gestartet. Viele Investoren hoffen auf einen Raketenstart des Wertpapiers, wenn Elon Musks Unternehmen echte Raketen ins Weltall schießt – oder mit Künstlicher Intelligenz für Innovation sorgt. Bitcoin hingegen scheint in Vergessenheit zu geraten. Doch stimmt das wirklich? Und welche Auswirkungen hat der Mega-IPO auf den Krypto-Markt? Die BTC‑ECHO Redaktion bezieht Stellung.

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