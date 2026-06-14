Viele Anleger setzen auf Elon Musks Vision von Raumfahrt und Künstlicher Intelligenz. Doch was bedeutet der SpaceX-Börsenstart für Bitcoin? Die BTC-ECHO Redaktion ordnet ein.

Alle kaufen SpaceX – macht das Bitcoin zum Geheimfavoriten? Das sagt BTC-ECHO

Alle kaufen SpaceX – macht das Bitcoin zum Geheimfavoriten? Das sagt BTC-ECHO

"Elon Musk hat mit dem Börsengang gigantische Erwartungen geschürt"

In diesem Artikel erfährst du: Warum der SpaceX IPO kurzfristig Kapital aus dem Krypto-Markt abziehen könnte

Welche Risiken hinter der milliardenschweren Bewertung von SpaceX lauern

Unter welchen Bedingungen Bitcoin als Profiteur der IPO-Euphorie hervorgehen könnte

Der SpaceX IPO zieht Kapital an wie ein Magnet. Die Aktie ist am 12. Juni gestartet. Viele Investoren hoffen auf einen Raketenstart des Wertpapiers, wenn Elon Musks Unternehmen echte Raketen ins Weltall schießt – oder mit Künstlicher Intelligenz für Innovation sorgt. Bitcoin hingegen scheint in Vergessenheit zu geraten. Doch stimmt das wirklich? Und welche Auswirkungen hat der Mega-IPO auf den Krypto-Markt? Die BTC‑ECHO Redaktion bezieht Stellung.

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