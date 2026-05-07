In diesem Artikel erfährst du:
- Wie Experten eine mögliche Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist bewerten
- Welche Folgen die Reform für den Krypto-Standort Deutschland haben könnte
- Weshalb die Krypto-Steuerpläne verfassungswidrig sein könnten
Wer in Kryptowährungen investiert, kann Gewinne in Deutschland nach einem Jahr steuerfrei realisieren: Dieses Privileg könnte vor dem Aus stehen. Mit dem Vorstoß des Bundesfinanzministeriums, die Besteuerung von Kryptowährungen zu reformieren, könnten die Tage der einjährigen Haltefrist gezählt sein. Zwei Milliarden Euro Steuermehreinnahmen verspricht sich Bundesfinanzminister Klingbeil davon – eine Zahl, die laut Co-Pierre Georg, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, noch “konservativ” angesetzt sei. Steuerexperten sind jedoch skeptisch: Könnte sich der Krypto-Standort Deutschland ins eigene Bein schießen?
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