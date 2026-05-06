Trotz steigender Kurse an den Finanzmärkten schlägt Robert Kiyosaki Alarm. Der Bestsellerautor sieht schwierige Jahre auf die Weltwirtschaft zukommen.

Sowohl Bitcoin als auch die traditionellen Finanzmärkte haben in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Der S&P 500 und der Nasdaq notieren auf Höchstständen, während Bitcoin zuletzt wieder über die Marke von 80.000 US-Dollar gestiegen ist. Dennoch warnt Robert Kiyosaki erneut vor einem schweren wirtschaftlichen Einbruch und zeichnet dabei ein düsteres Bild für die kommenden Jahre.

BOMERS RETIREMENT DISASTER:



In 1974 I saw the coming of the Baby Boomer Retirement Disaster.



In 2026 millions of Boomers will be out of work in trouble financially….many homeless.



I wrote two books for the Boomers and their families who wanted to prepare for this time in… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 6, 2026

In einem aktuellen Beitrag auf X erklärt der Bestsellerautor, dass Millionen Babyboomer noch in diesem Jahr mit schwerwiegenden finanziellen Problemen konfrontiert werden könnten. Viele Menschen würden ihren Arbeitsplatz verlieren und dadurch in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. “Im Jahr 2026 werden Millionen von Babyboomern arbeitslos und in finanzielle Schwierigkeiten geraten … viele werden obdachlos sein”, so Kiyosaki.

Krypto und Edelmetalle als Schutz

Robert Kiyosaki verweist dabei auf seine älteren Bücher “Retire Young Retire Rich“ sowie “Who Stole My Pension?“. Bereits in den 1970er Jahren habe er vor einer großen Rentenkrise gewarnt. Laut ihm hätten viele Menschen die Risiken des klassischen Finanzsystems unterschätzt und sich zu stark auf Rentenmodelle und traditionelle Anlagen verlassen.

“Die Wall Street mag diese Bücher nicht. Viele, die diese Bücher gelesen haben, sind gut zurechtgekommen, sind vorbereitet. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Ruhestandsjahre machen, sollten Sie vielleicht meine beiden Bücher zum Thema Ruhestand lesen und studieren”, betont der 79-Jährige.

Robert Kiyosaki empfiehlt seit langer Zeit alternative Vermögenswerte wie Gold, Silber sowie Bitcoin und Ethereum. Diese sieht er als Absicherung gegen Schuldenprobleme und den Wertverlust klassischer Fiat-Währungen. Gerade Bitcoin bezeichnet er regelmäßig als Schutz vor den Schwächen des traditionellen Finanzsystems.

Mit seinen Aussagen sorgt der Bestsellerautor immer wieder für Aufmerksamkeit. Schon mehrfach warnte er vor dem “größten Crash aller Zeiten“ und prognostizierte massive Probleme für die Weltwirtschaft. Viele seiner Einschätzungen gelten als stark zugespitzt, dennoch findet er vor allem in der Krypto-Community viel Zuspruch.