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VR-Bank Würzburg integriert Krypto-Handel direkt in ihre Banking-App

Kryptowährungen erreichen immer stärker den klassischen Bankensektor. Die VR-Bank Würzburg startet dafür ein eigenes Angebot in ihrer App.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Logo der VR Bank

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in Deutschland wird Krypto zunehmend populärer

Die VR-Bank Würzburg erweitert ihr Angebot im Digitalbereich und ermöglicht ihren Kunden ab sofort den Handel mit Kryptowährungen direkt über die VR-BankingApp. Wie aus einer BTC-ECHO vorliegenden Pressemitteilung hervorgeht, können Nutzer unter dem Namen “meinKrypto“ ausgewählte Coins wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Cardano kaufen und verkaufen. Der Handel ist grundsätzlich rund um die Uhr möglich und damit unabhängig von klassischen Börsenzeiten.

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Die Bank setzt dabei auf Partner aus Deutschland. Die technische Umsetzung erfolgt gemeinsam mit der Atruvia AG, dem zentralen IT-Dienstleister der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Für die Infrastruktur im Krypto-Bereich arbeitet die VR-Bank Würzburg mit Boerse Stuttgart Digital zusammen. Dort werden sowohl der Handel als auch die Verwahrung der Kryptowährungen abgewickelt. Die Wallet-Eröffnung und die Verwahrung sollen kostenfrei sein. Zusätzlich bietet die App auch einen Demo-Account, auf dem Anleger mit fiktivem Guthaben das Trading ausprobieren können.

Krypto direkt in der Banking-App

Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden, die digitale Vermögenswerte eigenständig handeln möchten. Über die App können Kryptowährungen direkt gekauft oder verkauft werden. Damit versucht die Bank, den Zugang zu digitalen Assets einfacher und vertrauter zu gestalten. Die Einführung des Angebots sei “ein wichtiger ein wichtiger Meilenstein für die Krypto-Adaption in Deutschland”, so Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

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