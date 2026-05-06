Lange Zeit war professionelles Trading der Wall Street vorbehalten. Wer mit Echtzeitdaten, tiefen Orderbüchern und konfigurierbaren Terminals arbeiten wollte, brauchte Zugang zu institutioneller Infrastruktur. Mit Plattformen wie Kraken Pro verschiebt sich diese Grenze zunehmend. Professionelle Werkzeuge werden nun auch für ambitionierte Krypto-Anleger zugänglich.

Der Krypto-Markt ist anspruchsvoller geworden. Bitcoin reagiert auf Makrodaten, Altcoins folgen eigenen Narrativen und die Liquidität kann innerhalb von ein paar Minuten die Richtung wechseln. Wer in diesem Umfeld ernsthaft handeln möchte, braucht mehr als nur einen Kaufbutton. Entscheidend ist, Märkte schnell einzuordnen und Trades sauber umzusetzen. Denn ohne präzise Ausführung bleibt selbst die beste Idee nur ein halber Trade.

An diesem Punkt setzt Kraken Pro an. Die Plattform richtet sich an Trader, die ihre Entscheidungen strukturierter treffen wollen. Sie bringt Echtzeitdaten, Charts und Handelsfunktionen in eine Oberfläche, die auf Kontrolle ausgelegt ist.

Das Terminal für den Krypto-Markt

An der Wall Street entscheidet der Informationsvorsprung. Im Krypto-Markt gilt das sogar noch stärker, weil der Handel rund um die Uhr läuft. Kursbewegungen warten nicht auf Öffnungszeiten. Wer mehrere Märkte verfolgt, braucht eine Oberfläche, die diese Dynamik auch abbilden kann. Oder noch besser eine Oberfläche, die sich an das eigene Setup anpasst.



Kraken Pro bietet dafür konfigurierbare Dashboards mit Widgets. Trader können Charts, Ordermasken und Live-Orderbücher so anordnen, wie es zu ihrem Handelsstil passt. Ein Bereich beispielsweise für Bitcoin, ein weiterer für den Gesamtmarkt. Dazu Indikatoren, offene Positionen und der Blick ins Orderbuch. Aus einzelnen Datenpunkten entsteht ein Marktbild.



So können aktive Trader Bewegungen besser einordnen, Setups schneller prüfen und Entscheidungen strukturierter vorbereiten.

Das konfigurierbare Trading-Terminal von Kraken Pro I Quelle: Kraken

Wenn Ausführung zur Strategie wird

Ein guter Trade beginnt mit einer guten Idee. Doch ob sie auch wirklich aufgeht, entscheidet sich erst bei der Umsetzung. Wo liegt der Einstieg? Wo wird das Risiko begrenzt? Wann soll ein Gewinn realisiert werden? In volatilen Märkten können unpräzise Orders teuer werden.



Kraken Pro stellt dafür erweiterte Ordertypen bereit. Dazu zählen unter anderem Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen. Solche Funktionen helfen, Trades planbarer zu machen. Sie ersetzen keine Strategie, geben ihr aber einen klareren Rahmen.



Auch die Kosten sind für aktive Trader wichtig. Kraken Pro nutzt dafür ein volumenabhängiges Maker-Taker-Modell mit niedrigen, transparenten Gebühren. Wer häufig handelt, kennt den Effekt kleiner Kosten. Sie wirken erst unscheinbar, können sich über viele Orders hinweg aber spürbar aufsummieren.

Viele Märkte, eine Plattform

Aktive Krypto-Trader denken selten in einem einzelnen Asset. Mal steht Bitcoin im Fokus. Dann verschiebt sich die Aufmerksamkeit zu neuen Netzwerken, Sektoren oder Markttrends. Manchmal liegt der entscheidende Hinweis nicht im Kurs selbst, sondern im Orderbuch.



Kraken Pro bietet Zugang zu einer großen Auswahl an Kryptowährungen. Die All-in-One-Plattform bündelt verschiedene Handelsfunktionen in einer Umgebung. Je nach Region und Berechtigung stehen neben Krypto-Spot-Trading auch weitere Produkte zur Verfügung wie etwa klassische und tokenisierte Aktienmärkte und Futures. Für technisch versierte Nutzer könnte zudem die API-Schnittstelle interessant sein. Darüber lassen sich ganz eigene Handelssysteme oder automatisierte Strategien anbinden. Ergänzt wird das Angebot durch hohe Sicherheitsstandards, die für aktive Trader und automatisierte Strategien besonders relevant sind.



Trotzdem bleibt das Risikobewusstsein zentral. Professionelle Tools machen Trading nicht automatisch erfolgreicher. Sie erweitern die Möglichkeiten, doch die Verantwortung bleibt beim Nutzer. Krypto-Assets sind volatil und Verluste sind jederzeit möglich.

App auf die Wall Street

Professionelles Trading ist heute weniger eine Frage des Ortes als der richtigen Infrastruktur. Kraken Pro bringt diese Infrastruktur in eine Krypto-native Umgebung und macht viele zentrale Pro-Funktionen auch über die App zugänglich. Für ambitionierte Trader entsteht so eine Handelszentrale, die sich an den eigenen Stil anpassen lässt und dort verfügbar ist, wo Märkte entstehen: am Desktop, mobil und rund um die Uhr.



Wer Kraken Pro ausprobieren möchte, kann aktuell von einem zusätzlichen Bonus profitieren. Neue berechtigte Nutzer in Deutschland können bei Erfüllung der Teilnahmebedingungen eine BTC-Prämie im Wert von 30 Euro erhalten.

Disclaimer: Das Trading mit Futures, Derivaten und anderen Instrumenten, die Leverage verwenden, ist mit einem Risikoelement verbunden und möglicherweise nicht für jeden geeignet. Lies die Risikooffenlegung von Kraken, um mehr zu erfahren.

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