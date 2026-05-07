Die Krypto-Kurse starten verhalten in den Donnerstag – mit einer Ausnahme. Warum ein Token jetzt mit enormen Zuwächsen die Anleger beeindruckt.

Bitcoin und der Krypto-Markt stagnieren – doch dieser Altcoin steigt über 100 Prozent

Bitcoin und der Krypto-Markt stagnieren – doch dieser Altcoin steigt über 100 Prozent

Nach einer mehrtägigen Krypto-Erholungsrallye erlaubt sich der Bitcoin-Kurs am Donnerstagmorgen eine Verschnaufpause und konsolidiert bei knapp 81.500 US-Dollar. Auch die Nettozuflüsse der US Spot ETFs sanken am vergangenen Handelstag deutlich auf 46,2 Millionen US-Dollar. Zu Wochenbeginn hatten BlackRock, Fidelity und Co. fast eine Milliarde an frischem Kapital für ihre Indexfonds eingesammelt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Ethereum: Die zweitgrößte Kryptowährung handelt aktuell bei 2.340 US-Dollar, was einen leichten Rücksetzer von 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag bedeutet. Unterdessen setzt Toncoin seinen eindrucksvollen Kurshöhenflug fort und entkoppelt sich immer stärker vom restlichen Krypto-Markt.

Im Moment des Schreibens notiert der TON-Kurs bei 2,65 US-Dollar, ein Anstieg von 102 Prozent auf Wochensicht, weil Trader offenbar weiterhin die stärkere Rolle von Telegram im “The Open Network” einpreisen. Telegram-Gründer Pavel Durov hatte zuvor argumentiert, dass die neue Rolle seines Instant-Messaging-Dienstes als größter Validator von TON die Dezentralisierung eher stärken als schwächen würde. “Dadurch können andere wichtige Akteure dem Validator-Pool beitreten, ohne das Netzwerk zu zentralisieren – wobei Telegram als Gegengewicht fungiert”, erklärte der Unternehmer in einem X-Post.

Toncoin dominiert die sozialen Medien

Laut der On-Chain-Analyseplattform Santiment stieg die Toncoin-Aktivität in den sozialen Medien sprunghaft an. Alleine am 5. Mai wurden innerhalb eines Zeitfensters von vier Stunden 91 Erwähnungen verzeichnet, was etwa sechsmal mehr ist als üblich, wobei die Aktivität über mehrere Zeitfenster hinweg auf hohem Niveau verblieb. Während ein ähnlicher Zentralisierungsschritt bei Arbitrum kürzlich Bedenken hinsichtlich der Governance ausgelöst hatte, scheint das Vorgehen von Telegram trotz eines vergleichbaren Musters in der Krypto-Community sehr positiv aufgenommen zu werden.

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