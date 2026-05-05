Telegram-Gründer Pavel Durov hat offenbar Großes mit dem TON-Netzwerk vor. Der Toncoin-Kurs legt deutlich zu.

Telegram-Gründer Pavel Durov hat angekündigt, dass das Unternehmen seine Rolle im TON-Ökosystem deutlich ausweiten will. Telegram soll künftig zum größten Validator im Netzwerk werden und die operative Führung stärker übernehmen. Zugleich kündigte Durov an, dass die Transaktionsgebühren zuletzt deutlich gesunken seien und der Fokus nun auf technischer Weiterentwicklung liege, inklusive neuer Entwickler-Tools, Performance-Optimierungen und einem überarbeiteten Auftritt. Die Umstellung soll innerhalb weniger Wochen erfolgen.

Unklar bleibt bislang, wie genau die künftige Rolle der TON Foundation ausgestaltet und wie groß der Validator-Anteil von Telegram tatsächlich sein wird. Konkrete Angaben zur Stake-Verteilung oder zur Governance-Struktur stehen noch aus. Der Markt reagierte dennoch positiv: Toncoin legte innerhalb von 24 Stunden um mehr als 30 Prozent zu.

Toncoin im Rallye-Modus

Charttechnisch zeigt sich ein klarer Ausbruch. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1,601 US-Dollar und 1,875 US-Dollar. Der aktuelle Stand liegt bei 1,834 US-Dollar und damit deutlich über dem Vortagesschluss von 1,653 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4,88 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20 bei 1,497 US-Dollar. Gleichzeitig hat sich eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet – ein typisches Zeichen für kurzfristigen Aufwärtsdruck. Nach dem Anstieg von 1,409 über 1,658 und 1,863 US-Dollar wurde zuletzt ein Hoch bei 1,875 US-Dollar markiert. Auch die Tiefpunkte steigen sukzessive an, was die Struktur zusätzlich stützt.

Entscheidende Kursmarken

Auf der Unterseite gelten 1,680 US-Dollar sowie 1,601 US-Dollar als zentrale Unterstützungen. Ein Rückfall unter diese Zone würde die aktuelle Dynamik deutlich abschwächen.

Auf der Oberseite bildet das jüngste Hoch bei 1,875 US-Dollar den ersten Widerstand. Darüber rückt die psychologisch wichtige Marke von 2,00 US-Dollar in den Fokus. Ein stabiler Ausbruch über das Tageshoch könnte weiteres Potenzial in Richtung 2,00 bis 2,40 US-Dollar freisetzen.

Momentum hoch, Schwankungen nehmen zu

Der RSI liegt bei rund 72 Punkten und signalisiert ein bereits starkes Momentum. Eine kurzfristige Überhitzung ist damit möglich, auch wenn extreme Werte noch nicht erreicht sind. Gleichzeitig haben sich die Bollinger-Bänder deutlich ausgeweitet. Das ist ein Hinweis auf steigende Volatilität nach dem Ausbruch.

Solche Phasen sind oft von schnellen Richtungswechseln geprägt. Während die Struktur klar positiv bleibt, steigt mit zunehmender Dynamik auch das Risiko von abrupten Rücksetzern.

Kurzfristiger Ausblick

Solange Toncoin oberhalb von 1,680 US-Dollar notiert, bleibt das Chartbild konstruktiv. Ein Durchbruch über 1,875 US-Dollar würde den nächsten Impuls in Richtung 2,00 US-Dollar und darüber hinaus eröffnen.

Fällt der Kurs hingegen unter die Unterstützungszone um 1,680 US-Dollar zurück, dürfte sich die Lage eintrüben und eine Korrektur in Richtung 1,510 US-Dollar wahrscheinlicher werden. Nach dem starken Anstieg ist das Chancen-Risiko-Verhältnis kurzfristig enger geworden.

Neutrales Szenario

Aktuell überwiegt ein neutrales Szenario mit leicht bullischer Tendenz (Wahrscheinlichkeit rund 35 Prozent). In diesem Fall dürfte sich Toncoin zunächst in einer Spanne zwischen 1,68 und 1,95 US-Dollar einpendeln. Voraussetzung ist, dass der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 1,497 US-Dollar bleibt und sich das Momentum nach dem starken Anstieg spürbar beruhigt. Stabilisiert sich der RSI im Bereich zwischen 60 und 70 und normalisiert sich das Handelsvolumen, wäre eine Konsolidierung auf erhöhtem Niveau das wahrscheinlichste Bild.

Bullishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 45 Prozent bleibt das bullishe Szenario derzeit leicht favorisiert. Voraussetzung ist ein nachhaltiger Ausbruch über das jüngste Tageshoch bei 1,875 US-Dollar. Gelingt ein Schlusskurs oberhalb dieser Marke bei anziehendem Volumen, könnte sich die Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen 2,00-US-Dollar-Marke ausweiten. Darüber eröffnet sich weiteres Potenzial bis in den Bereich von 2,40 US-Dollar. Unterstützt würde dieses Szenario durch einen RSI oberhalb von 70 sowie ein weiterhin positives Momentum, während der Kurs klar über dem EMA-20 notiert.

Bearishes Szenario

Ein bearishes Szenario bleibt mit rund 20 Prozent Wahrscheinlichkeit bestehen. Kritisch wird es, wenn Toncoin unter 1,680 US-Dollar zurückfällt und dort auch per Schlusskurs Schwäche zeigt. In diesem Fall droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 1,60 bis 1,30 US-Dollar, insbesondere wenn das Verkaufsvolumen zunimmt und der RSI unter die 50-Punkte-Marke rutscht. Sollte zudem der EMA-20 seine stützende Funktion verlieren und der Kurs darunter tendieren, würde sich das technische Bild deutlich eintrüben.

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