Für 55,5 Milliarden Dollar: GameStop will eBay übernehmen

GameStop überrascht mit einem Milliardenangebot für eBay. Die Offerte wirft jedoch Fragen zur Finanzierung auf.

GameStop hat ein Übernahmeangebot für eBay vorgelegt. Die Videospielekette bietet 55,5 Milliarden US-Dollar, 125 US-Dollar je Aktie in einer Kombination aus Bargeld und eigenen Aktien. Der Preis liegt rund 46 Prozent über dem Kursniveau vom 4. Februar 2026, als GameStop mit dem Einstieg bei eBay begann. Inzwischen hält der Konzern nach eigenen Angaben rund fünf Prozent der Anteile.

Das Angebot ist unverbindlich und erfolgte ohne vorherige Absprache mit eBay. Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme kommen, soll GameStop-CEO Ryan Cohen das gemeinsame Unternehmen führen.

GameStop sieht demnach Einsparpotenzial von rund zwei Milliarden US-Dollar pro Jahr. Diese sollen vor allem bei Marketing, Produktentwicklung und Verwaltung entstehen. eBay gab im Geschäftsjahr 2025 rund 2,4 Milliarden US-Dollar für Vertrieb und Marketing aus, konnte die Zahl der aktiven Käufer aber nur leicht steigern.

Zudem will GameStop seine rund 1.600 Filialen in den USA stärker einbinden. Diese könnten künftig für Logistik, Warenannahme und Prüfprozesse genutzt werden.

Wie ernst ist das Angebot?

Das Angebot ist mehr als ungewöhnlich: eBay wird aktuell mit rund 46 Milliarden US-Dollar bewertet, GameStop selbst kommt nur auf etwa zwölf Milliarden US-Dollar. Eine Stellungnahme von eBay liegt bislang nicht vor. Es könnte sich lediglich um einen PR-Stunt handeln.

GameStop baut sein Geschäft seit einiger Zeit um. Dazu gehört auch eine Bitcoin-Strategie, die das Unternehmen 2025 beschlossen hat. Mehr dazu hier: GameStop sichert sich 2,25 Milliarden US-Dollar – für Bitcoin?

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