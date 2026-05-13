Ondo gehört zu den Top-Performern der letzten Handelswoche. Jetzt könnte eine Krypto-Integration zusätzlichen Wind bringen. Alle Infos.

Ondo hebt ab: Steigt der Kurs dank dieser Integration noch weiter?

Ondo hebt ab: Steigt der Kurs dank dieser Integration noch weiter?

Ondo ist einer der großen Gewinner der letzten sieben Handelstage. Knapp 25 Prozent legte der RWA-Coin in diesem Zeitraum zu. Und der Kurs könnte noch weiter steigen, denn wie das Entwicklerteam vor kurzem bekanntgab, können die tokenisierten Aktien des Krypto-Projekts nun auch zu Hyperliquids Marktplatz gebridged werden.

Dadurch können Trader Spot-Positionen mit Perpetuals kombinieren und komplexe Strategien wie Basis-Trades oder delta-neutrales Hedging umsetzen. Was das für den ONDO-Kurs bedeutet.

Ondo: Das bewegt den Kurs jetzt

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,388 USD (Tief) und 0,4096 USD (Hoch) auf Basis der letzten 3 Kerzen. Aktuell schließt ONDO bei 0,4043 USD und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,4094 USD). Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,98 Milliarden USD. Das Handelsvolumen der letzten Kerzen blieb mit mehreren Millionen USDT moderat.

Ondo ist deutlich gestiegen I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (0,4083 USD) und zeigt zuletzt eine Abfolge tieferer Hochs und Tiefs. Naheliegende Unterstützungen liegen bei 0,3865 USD (Bollinger‑Unterband) und 0,388 USD (letzte Tiefs), Widerstände bei 0,4096 USD und 0,4337 USD (lokales Hoch 11. Mai). Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig neutral bis leicht bärisch.

Momentum-Check: ONDO

Der RSI (14) liegt bei ca. 36,2 und signalisiert kurzfristige Schwäche ohne extremes Überverkauft‑Niveau für Ondo. Das kurzfristige Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks nach der Erholung von 0,388 USD.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,0575 USD, was moderat erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit angespannter Stimmung, solange der Kurs unter dem EMA‑20 verharrt.

Ondo-Prognose: Was ONDO jetzt bevorsteht

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch, da Momentum und RSI schwach sind und der Kurs unter dem EMA‑20 notiert. Wesentliche Unterstützungen: 0,3865 USD (Bollinger‑Unterband) und 0,3462 USD (Fibonacci), Widerstände: 0,4096 USD und 0,4337 USD.

Neutrales Szenario (45 %)

Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs weiter in einer Seitwärtsrange zwischen 0,39 und 0,42 US-Dollar. Der RSI pendelt zwischen 35 und 45 und signalisiert damit weiterhin fehlende Dynamik. Gleichzeitig bleibt der EMA-20 bei 0,4083 US-Dollar ein kurzfristiger Widerstand, während das Bollinger-Unterband bei 0,3865 US-Dollar die Unterseite absichert.

Bullisches Szenario (30 %)

Für eine bullische Fortsetzung müsste der Kurs das Tageshoch bei 0,4096 US-Dollar nachhaltig überwinden. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Marke, begleitet von steigendem Handelsvolumen und einem RSI über 50, könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. In diesem Fall rückt zunächst die Widerstandszone zwischen 0,4337 und 0,4877 US-Dollar in den Fokus.

Bearishes Szenario (25 %)

Bearish wird es, wenn Ondo das Bollinger-Unterband bei 0,3865 US-Dollar mit steigendem Verkaufsvolumen unterschreitet. Fällt der RSI zusätzlich nachhaltig unter 30 und bleiben die Schlusskurse unter dem EMA-20, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. Dann würde zunächst die Fibonacci-Zone bei 0,3462 US-Dollar als Ziel gelten, bevor auch ein Rückfall bis 0,2588 US-Dollar möglich wäre.

Ein nachhaltiger Close über 0,4096 USD könnte den Weg Richtung 0,4337–0,4877 USD eröffnen; ein Bruch unter 0,3865 USD dürfte Abgaben bis zur Fibonacci‑Zone bei 0,3462 USD beschleunigen. Wenn Du kurzfristig positionierst, beachte Volatilität und setze klare Invalidationslevel.