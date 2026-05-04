Die Entwicklung rund um tokenisierte Aktien nimmt Fahrt auf und Ondo ist mittendrin. Der Markt reagiert auf die Fortschritte mit wachsender Dynamik.

Ondo weitet Handel mit tokenisierten Aktien – Ist das der Wendepunkt für den Coin?

Ondo weitet Handel mit tokenisierten Aktien – Ist das der Wendepunkt für den Coin?

Ondo Finance baut sein Angebot im Bereich tokenisierter Aktien weiter aus und arbeitet dafür mit Broadridge Financial Solutions zusammen. Ziel ist es, Investoren den Zugang zu tokenisierten Wertpapieren zu erleichtern und gleichzeitig neue Funktionen wie Proxy Voting einzuführen. Damit können Inhaber tokenisierter Aktien künftig an Abstimmungen teilnehmen, ähnlich wie bei klassischen Unternehmensanteilen.

Das Projekt umfasst ein Volumen von rund 700 Millionen US-Dollar und gilt als weiterer Schritt in Richtung Verschmelzung von traditionellem Finanzmarkt und Blockchain-Technologie. Ondo will damit institutionelle wie auch private Anleger ansprechen und die Attraktivität tokenisierter Assets steigern. Die Integration von Mitbestimmungsrechten könnte dabei ein entscheidender Faktor sein, um Vertrauen und Nutzung solcher Produkte zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund rückt auch der Kurs der Kryptowährung ONDO stärker in den Blick. Die jüngsten Entwicklungen sorgen für positive Impulse, da der Markt solche Fortschritte als Zeichen wachsender Relevanz bewertet. Entsprechend konnte der Kurs zuletzt zulegen und spiegelt die gestiegene Aufmerksamkeit wider.

Ondo Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,2771 US-Dollar (Low) und 0,3191 US-Dollar (High) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der Schlusskurs liegt aktuell bei 0,3161 US-Dollar und damit rund 14,0 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,2772 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt 1.517.741.323 US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 (0,28506094589898484 US-Dollar) und zeigt seit Ende April eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 0,2997 US-Dollar (intraday) und 0,2894 US-Dollar; das Fibonacci-Retracement-Level bei 0,2777558 US-Dollar dient als tieferer Halt. Widerstand ist kurzfristig am Tageshoch 0,3191 USD sichtbar; solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist die Marktlage technisch bullisch.

Im Chart sieht man, dass der Preis von ONDO in letzter Zeit deutlich gestiegen ist und sich aktuell in einem klaren Aufwärtstrend befindet. Der Kurs befindet sich ungefähr bei 0,32 US-Dollar und stößt damit an einen Widerstand. Das ist ein Bereich, an dem in der Vergangenheit oft Verkäufe stattfinden, weshalb es hier entweder zu einem Durchbruch oder zu einer kurzen Pause kommen kann.

Die blaue Linie (EMA) liegt unter dem aktuellen Preis, was bestätigt, dass der Trend nach oben gerichtet ist. Gleichzeitig berührt der Kurs die oberen Bollinger-Bänder, was darauf hinweist, dass der Anstieg etwas übertrieben sein könnte und der Markt kurzfristig “überhitzt“ ist. Das wird auch durch den RSI unten im Chart unterstützt, der über 70 liegt. Das bedeutet, dass viele Käufer bereits eingestiegen sind und eine kurzfristige Korrektur wahrscheinlicher wird.

Zusammengefasst ist die Situation also positiv, weil der Trend klar nach oben zeigt, aber kurzfristig etwas riskant, weil der Kurs sehr schnell gestiegen ist. Es ist gut möglich, dass der Preis entweder den Widerstand bei 0,32 US-Dollar durchbricht und weiter steigt oder vorher nochmal zurückkommt, zum Beispiel in den Bereich um 0,28 US-Dollar, wo ein Zwischenniveau liegt.

Momentum-Impuls

Der RSI (14) notiert bei etwa 78,08 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Momentum-Histogramm zeigt eine beschleunigte positive Dynamik in den letzten drei Kerzen, was die Aufwärtsbewegung stützt.

Ondo Volatilität & Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 0,05409 US-Dollar und ist damit deutlich erweitert. Der Markt befindet sich in einer Ausbruchsphase mit erhöhter kurzfristiger Volatilität; das Risiko für scharfe Rücksetzer ist erhöht.

Ondo Kurzfristige Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für ONDO am 04.05.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Der Kurs liegt über dem EMA-20 und zeigt starkes Momentum, gleichzeitig weist der RSI auf kurzfristige Überkauftheit hin, was das Rückschlagrisiko erhöht. Wichtige Unterstützungen: 0,2997 US-Dollar / 0,2894 US-Dollar / 0,2778 US-Dollar; Widerstand: 0,3191 US-Dollar (intraday). Ein Schließen über 0,3191 US-Dollar würde einen bullischen Ausbruch bestätigen, ein Bruch unter 0,2778 US-Dollar aktiviert ein bärisches Szenario.

Im neutralen Fall liegt das Kursziel zwischen 0,2997 und 0,3191 US-Dollar, bei einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. In diesem Szenario bewegt sich der Preis seitwärts und konsolidiert zwischen wichtigen Durchschnittslinien und dem Tageshoch. Der Markt beruhigt sich etwas, der RSI fällt unter 75 und das Volumen stabilisiert sich auf einem mittleren Niveau. Das bedeutet, dass weder Käufer noch Verkäufer aktuell klar dominieren und sich der Kurs in einer Range einpendelt.

Im bullischen Fall liegt das Kursziel zwischen 0,3191 und 0,36 US-Dollar, bei einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Hier schafft es der Preis, über 0,3191 US-Dollar auszubrechen und diesen Bereich als Unterstützung zu halten. Der Trigger dafür ist ein klarer Schlusskurs über diesem Level mit steigendem Volumen, während der RSI oberhalb von 70 bleibt. Das würde auf anhaltenden Kaufdruck hindeuten und die Fortsetzung des Aufwärtstrends mit höheren Hochs und höheren Tiefs bestätigen.

Im bärischen Fall liegt das Kursziel zwischen 0,2778 und 0,26 US-Dollar, bei einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Dieses Szenario tritt ein, wenn der Preis unter 0,2778 US-Dollar fällt und damit eine wichtige Unterstützung bricht. Der Trigger ist ein Rückgang unter dieses Level bei gleichzeitig steigendem Verkaufsvolumen und einem RSI, der deutlich unter 50 fällt. In diesem Fall würde der Markt Schwäche zeigen und eine stärkere Korrektur wäre wahrscheinlich.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.