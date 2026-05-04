Vorwürfe zu Krypto-Hacks – Nordkorea weist alles zurück

Nach neuen Berichten über Krypto-Hacks reagiert Nordkorea mit deutlichen Worten. Das Regime weist jede Verantwortung zurück und spricht von politischer Motivation.

Nordkorea steht erneut im Zusammenhang mit großangelegten Diebstählen von Kryptowährungen. Laut aktuellen Berichten macht das Regime selbst externe Akteure für Cyberangriffe verantwortlich, während internationale Ermittler weiterhin nordkoreanische Hackergruppen als zentrale Akteure sehen. Besonders Gruppen wie Lazarus werden seit Jahren mit Angriffen auf Krypto-Börsen und DeFi-Projekte in Verbindung gebracht. Die gestohlenen Gelder dienen laut Einschätzungen westlicher Behörden häufig zur Finanzierung staatlicher Programme.

Die Dimension dieser Angriffe hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Immer wieder gelingt es den Tätern, Sicherheitslücken auszunutzen und hohe Summen abzuziehen. Dabei werden komplexe Methoden eingesetzt, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Cross Chain-Transfers und gezielte Phishing-Attacken gehören mittlerweile zum Standardrepertoire. Für den Markt bedeutet das eine anhaltende Herausforderung im Bereich Sicherheit und Regulierung.

Krypto-Diebstahl bleibt strukturelles Risiko

Die wiederkehrenden Vorfälle zeigen, wie verwundbar Teile des Ökosystems weiterhin sind. Trotz technischer Fortschritte gelingt es Angreifern, sich Zugang zu sensiblen Bereichen zu verschaffen. Besonders DeFi-Protokolle stehen im Visier, da sie oft große Liquidität bündeln und Smart Contract-Strukturen nutzen. Ein einziger Fehler im Code kann ausreichen, um erhebliche Schäden zu verursachen.

Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als “absurde Verleumdung“. Die Anschuldigungen seien demnach ein politisches Instrument, das dazu diene, eine feindselige Politik der USA zu rechtfertigen.

“Die gezielte Hetze gegen eine angebliche Cyberbedrohung ist eine Fortsetzung der feindseligen US-Politik gegenüber Nordkorea, die von den jeweiligen Regierungen fortgeführt wird”, so das nordkoreanische Außenministerium.

Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache. Wie Nordkorea 1,4 Milliarden US-Dollar von der Krypto-Börse Bybit gestohlen hat, lest ihr hier nach: So klaute Nordkorea 1,4 Milliarden US-Dollar von Bybit

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