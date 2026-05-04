Bitcoin beendet eine schwierige Phase und liefert den stärksten April seit einem Jahr. Der Sprung über 80.000 US-Dollar sorgt für neue Dynamik.

Bitcoin überzeugt im April mit stärkster Performance seit einem Jahr

Bitcoin überzeugt im April mit stärkster Performance seit einem Jahr

Bitcoin hat sich nach schwachen Monaten eindrucksvoll zurückgemeldet und liefert im April 2026 die beste Performance seit einem Jahr. Mit einem Plus von 11,87 Prozent bleibt der Monat nur knapp unter dem Wert aus April 2025, der bei 14,08 Prozent lag. Damit endet eine Phase, die vor allem zum Jahresende 2025 und zu Beginn von 2026 von Verlusten geprägt war. Fünf Monate in Folge schloss Bitcoin im Minus, begleitet von Kapitalabflüssen und spürbarer Zurückhaltung am Markt.

Wird sich der Spruch “Sell in May and go away“ 2026 bewahrheiten? / Quelle: CoinGlass

Der jüngste Anstieg fällt auch deshalb auf, weil der April historisch zu den stärkeren Monaten zählt. Im Schnitt erzielt Bitcoin in diesem Zeitraum rund 12,98 Prozent Rendite. Dass der aktuelle April nahe an diesen Durchschnitt heranreicht, bestätigt das saisonale Muster. Auch der Mai gilt als solider Monat mit durchschnittlich 7,93 Prozent. Der Start in diesen Monat fällt mit einem Plus von 4,74 Prozent bereits positiv aus und könnte die aktuelle Dynamik weiter tragen.

Bitcoin zurück über 80.000 US-Dollar

Zusätzlichen Rückenwind liefert die geopolitische Lage. Neue Signale aus den USA im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt sorgen für Entspannung an den Märkten. Anleger reagieren darauf mit höherer Risikobereitschaft, wovon neben Aktien auch Kryptowährungen profitieren.

Bitcoin konnte in diesem Umfeld wieder über die Marke von 80.000 US-Dollar steigen, ein Niveau, das zuletzt Ende Januar erreicht wurde. Solche Bewegungen zeigen, wie eng der Krypto-Markt inzwischen mit globalen Entwicklungen verknüpft ist.

Dennoch bleibt die Lage fragil. Niemand kann verlässlich sagen, wie sich die kommenden Monate entwickeln. Zwar spricht die Statistik für einen soliden Mai, doch alte Börsenregeln wie “Sell in May and go away, but remember to come back in September“ mahnen zur Vorsicht.

Viel wird davon abhängen, ob sich die geopolitische Lage weiter entspannt oder neue Unsicherheiten entstehen. Die jüngste Erholung liefert zwar neue Hoffnung, ist aber kein Selbstläufer.

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