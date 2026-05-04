Mit dem Sprung über 80.000 US-Dollar setzt Bitcoin ein starkes Signal. Anleger reagieren auf neue Hoffnung im globalen Umfeld und greifen wieder bei Krypto zu.

Der Krypto-Markt startet mit spürbarem Rückenwind in die neue Handelswoche. Bitcoin hat erstmals seit Ende Januar wieder die Marke von 80.000 US-Dollar überschritten und notiert nach einem Anstieg von 2,39 Prozent deutlich im Plus. Auch die wichtigsten Altcoins folgen dem Aufwärtstrend. Ethereum steigt um 3,4 Prozent auf 2.380 US-Dollar, XRP legt um 2,03 Prozent auf 1,41 US-Dollar zu und Solana gewinnt rund 2 Prozent auf 85,4 US-Dollar.

Die Bewegung kommt nicht aus dem Nichts. Vielmehr reagieren die Märkte auf neue geopolitische Signale aus den USA. Aussagen von Donald Trump haben für neue Zuversicht gesorgt. In einem aktuellen Statement sprach er davon, dass erste Schiffe wieder durch die Straße von Hormus fahren sollen, begleitet unter dem Schutz der Vereinigten Staaten im Rahmen eines Vorhabens mit dem Namen “Project Freedom”.

Geopolitische Entspannung treibt Bitcoin an

Zudem erklärte Trump, dass seine Vertreter in konstruktiven Gesprächen mit dem Iran stünden und zeigte sich optimistisch über einen positiven Ausgang. Diese Aussicht auf Entspannung in einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt hat unmittelbare Auswirkungen auf die Risikobereitschaft der Anleger.

Davon profitieren nicht nur Krypto-Assets. Auch die klassischen Finanzmärkte zeigen Stärke. Die Futures auf den S&P 500 liegen mit 0,19 Prozent im Plus, während der Nasdaq sogar um 0,4 Prozent zulegt. Beide Indizes bewegen sich damit in der Nähe ihrer Allzeithochs und spiegeln die verbesserte Stimmung wider.

Ob die Bewegung nachhaltig ist, hängt stark von der weiteren Entwicklung im geopolitischen Umfeld ab. Sollte sich die Lage weiter entspannen, könnten sowohl Bitcoin als auch Altcoins zusätzlichen Auftrieb erhalten. Bleiben hingegen Unsicherheiten bestehen, dürfte die Volatilität schnell zurückkehren.

Kurzfristig überwiegt jedoch die positive Stimmung. Anleger setzen darauf, dass sich die diplomatischen Signale bestätigen und die Märkte weiter stabilisieren. Bitcoin hat mit dem Sprung über 80.000 US-Dollar jedenfalls ein deutliches Zeichen gesetzt.

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