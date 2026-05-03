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Panik im DeFi-Markt 

Ärger bei Aave: Was hinter dem DeFi-Exploit steckt

Der Vorfall rund um rsETH zeigt, wie schnell sich Risiken im DeFi-Markt ausbreiten können. Sobald Zweifel an der Absicherung aufkommen, überträgt sich das direkt auf Kreditmärkte wie Aave. Die Folge sind Abflüsse, steigende Zinsen und wachsende Unsicherheit im gesamten System.

Louis Blümlein
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Mehrere Zeilen Computercode.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es jetzt weiter?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was rund um rsETH im DeFi-Markt passiert ist
  • Warum sich das Problem direkt auf Aave übertragen hat
  • Wie es zu Milliarden-Abflüssen und starkem Verkaufsdruck kam

Im DeFi-Markt sorgt aktuell ein Vorfall rund um das Kreditprotokoll Aave für Unsicherheit. Auslöser ist ein Problem bei einem verbundenen Projekt, das sich schnell auf den Kreditmarkt übertragen hat. Für viele Nutzer stellt sich die Frage, was genau passiert ist und welche Folgen das für den Markt hat.

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