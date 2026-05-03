In diesem Artikel erfährst du:
- Was rund um rsETH im DeFi-Markt passiert ist
- Warum sich das Problem direkt auf Aave übertragen hat
- Wie es zu Milliarden-Abflüssen und starkem Verkaufsdruck kam
Im DeFi-Markt sorgt aktuell ein Vorfall rund um das Kreditprotokoll Aave für Unsicherheit. Auslöser ist ein Problem bei einem verbundenen Projekt, das sich schnell auf den Kreditmarkt übertragen hat. Für viele Nutzer stellt sich die Frage, was genau passiert ist und welche Folgen das für den Markt hat.
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