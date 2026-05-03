Bitcoin-Zahlungen sparen Steak ‘n Shake 50 Prozent der Gebühren. Wie die US-Burgerkette ihren Status als Vorreiter der BTC-Adoption zementieren will.

Wie Bitcoin die Lebensmittelqualität bei einer US-Burgerkette revolutioniert

Wie Bitcoin die Lebensmittelqualität bei einer US-Burgerkette revolutioniert

Die US-Fast-Food-Kette Steak ‘n Shake transformiert ihr Geschäftsmodell durch die konsequente Nutzung von Bitcoin. Auf der diesjährigen Konferenz in Las Vegas verkündete Michael Boes, der erste “Chief MAHA Officer” (“Make America Healthy Again”) der Branche, weitreichende Neuerungen. Durch den Verzicht auf traditionelle Zahlungsdienstleister spare das Unternehmen massiv Kosten ein. Laut Boes liegen die Gebühren bei Bitcoin-Transaktionen rund 50 Prozent unter denen klassischer Kreditkarten.

“Wenn jeder Kreditkartennutzer Bitcoin verwenden würde, würden wir jährlich rund 6 Millionen US-Dollar sparen, was für unser Endergebnis enorm ist”, erklärt Boes in seiner Rede. Diese Ersparnisse fließen direkt in die Produktqualität. Ab dem 1. Juni stellt die Kette landesweit auf 100 Prozent Fleisch von grasgefütterten Rindern um. Zudem wurden alle Mikrowellen aus den Filialen entfernt. Die Krypto-Leitwährung fungiert somit als “gesunde Währung”, die eine bessere Ernährung für die breite Masse ermöglicht.

Bitcoin-Boni für Mitarbeiter und BTC-Gehalt für Führungskräfte

Neben der Produktqualität steht auch die Beteiligung der Belegschaft im Fokus. Steak ‘n Shake führt einen Bitcoin-Bonus ein, bei dem alle Mitarbeiter berechtigt sind, zusätzlich zu ihrem regulären Lohn 21 Cent in Bitcoin pro geleisteter Arbeitsstunde zu erhalten. Das Kapital hierfür stammt direkt aus der strategischen BTC-Reserve des Unternehmens, in die sämtliche BTC-Umsätze fließen. Boes selbst will mit gutem Beispiel vorangehen und als einer der ersten Top-Manager der Branche Teile seiner Vergütung in der Kryptowährung akzeptieren.

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“Bitcoin leidet nicht unter den Krankheiten anderer Währungen, wie der durch traditionelle Politiker verursachten Inflation oder Kreditkartengebühren”, betont Boes. Das Ziel des Unternehmens sei es nun, zum “Maximum Wage Employer” zu werden und gleichzeitig die Preise für Kunden stabil zu halten. Ein Menü aus Doppel-Steakburger, Pommes und Getränk soll weiterhin für unter 10 US-Dollar angeboten werden – ermöglicht durch die finanzielle Effizienz des Bitcoin-Standards.

Zur weiteren Förderung der Adoption startet die Kette einen speziellen “BTC-Milkshake” sowie eine limitierte Auflage von 21 Millionen “BTC-Steakburgern”. Selbst Franchise-Nehmer können ihre Gebühren künftig direkt in BTC begleichen. Boes betonte die ideologische Komponente: “Wir nutzen die Währung, die für Freiheit steht. Bitcoin ist echtes Geld, das mit echter Energie hergestellt wird.”

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