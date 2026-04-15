App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus sichern
Registrieren, einzahlen & Bonus kassieren.
2.59 T $
Hyperliquid-Kurs44.51 $2.64%
Bitcoin-Kurs74,265.00 $-0.05%
Ethereum-Kurs2,352.63 $1.09%
XRP-Kurs1.38 $1.84%
BNB-Kurs622.85 $1.04%
Solana-Kurs84.89 $0.42%
TRON-Kurs0.327903 $1.45%
Dogecoin-Kurs0.094921 $1.04%
Cardano-Kurs0.245365 $1.07%
Zcash-Kurs355.56 $0.80%
Chainlink-Kurs9.26 $2.51%
Official Trump-Kurs2.84 $1.79%
Pi Network-Kurs0.166694 $-0.14%
360X 

Gemeinsam mit Clearstream: Ondo Finance bringt tokenisierte US-Aktien auf Solana und Ethereum

Ondo Finance und Clearstream verbinden TradFi mit Onchain-Infrastruktur. Ist das der Durchbruch für RWAs?

David Scheider
Teilen
Solana-Kurs84.89 $0.42 %
Bitcoin kaufen
Eine metallische Ondo-Münze mit einem erhabenen, stilisierten kreisförmigen Labyrinthmuster wird vor einem dunklen Hintergrund mit Farbverlauf dargestellt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ondo Finance gilt als Pionier in der RWA-Szene

Ondo Finance, Clearstream und der Handelsplatz 360X haben eine strategische Partnerschaft zur Integration tokenisierter Wertpapiere in die Finanzinfrastruktur bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit umfasst den gesamten Lebenszyklus digitaler Assets von der Emission über den Handel bis zur Verwahrung und Besicherung.

Startschuss auf 360X

In der ersten Phase erfolgt das bisher größte Listing tokenisierter Wertpapiere auf 360X, einer durch die Deutsche Börse Group unterstützten Handelsplattform. Institutionelle Anleger in Europa erhalten Zugriff auf tokenisierte Versionen prominenter US-Aktien und ETFs, darunter Titel wie Nvidia, Apple, Tesla und der S&P 500. Diese Assets basieren auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum, Solana und der BNB Chain. Der Handel erfolgt unter Einhaltung der regulatorischen Standards der EU.

Clearstream integriert Onchain-Assets

Die nächste Phase sieht die Einbindung der Ondo-Assets in die Post-Trade-Infrastruktur von Clearstream vor. Das Unternehmen, das rund 20 Billionen Euro an Vermögenswerten verwaltet, ermöglicht damit die Verwahrung und Abwicklung tokenisierter Produkte innerhalb gewohnter institutioneller Arbeitsabläufe. Clearstream übernimmt zudem die Verwahrung der Basiswerte für geplante tokenisierte EU-Instrumente auf der Plattform Ondo Global Markets.

Globale Distribution und Regulierung

Die Partnerschaft nutzt die regulatorische Zulassung von Ondo Global Markets für 30 europäische Länder. Dadurch erhalten über 500 Millionen Investoren potenziellen Zugang zu regulierten Onchain-Assets aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kooperation zielt darauf ab, die Effizienz der Kapitalmärkte durch die Verbindung von TradFi und dezentraler Infrastruktur nachhaltig zu steigern.

Empfohlenes Video
US-Aktien kurz vor Allzeithoch – ziehen Bitcoin & Altcoins jetzt nach?
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze wird leicht verschwommen angezeigt. Neben ihr sind andere unscharfe Bitcoin-Münzen dargestellt.
Krypto-SteuerKrypto-Steuer: Was tun, wenn das Finanzamt deine Gewinne überprüft?
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kurschart.
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs: Niemand achtet darauf – genau das ist die Chance
HYPE-Token vor einem grünen Hintergrund
KursanalyseHyperliquid-Kurs: Setzt sich der Kursanstieg fort?
Siren
0.841885 $
23.44%
DeXe
12.05 $
19.64%
Aave
107.74 $
9.35%
Morpho
1.86 $
6.53%
Aptos
0.897413 $
4.64%
Algorand
0.112356 $
4.45%
Arbitrum
0.115391 $
4.28%
Pump.fun
0.001927 $
4.16%
Ethena
0.099123 $
3.82%
Bonk
0.000006 $
3.37%
RaveDAO
12.02 $
-23.40%
JUST
0.069469 $
-10.34%
Provenance Blockchain
0.011129 $
-9.32%
NEXO
0.895665 $
-1.09%
Quant
73.90 $
-0.99%
Monero
347.81 $
-0.83%
Tether Gold
4,776.34 $
-0.75%
PAX Gold
4,789.65 $
-0.70%
Aster
0.661584 $
-0.61%
Toncoin
1.38 $
-0.58%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren