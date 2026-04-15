Ondo Finance und Clearstream verbinden TradFi mit Onchain-Infrastruktur. Ist das der Durchbruch für RWAs?

Gemeinsam mit Clearstream: Ondo Finance bringt tokenisierte US-Aktien auf Solana und Ethereum

Gemeinsam mit Clearstream: Ondo Finance bringt tokenisierte US-Aktien auf Solana und Ethereum

Ondo Finance, Clearstream und der Handelsplatz 360X haben eine strategische Partnerschaft zur Integration tokenisierter Wertpapiere in die Finanzinfrastruktur bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit umfasst den gesamten Lebenszyklus digitaler Assets von der Emission über den Handel bis zur Verwahrung und Besicherung.

Startschuss auf 360X

In der ersten Phase erfolgt das bisher größte Listing tokenisierter Wertpapiere auf 360X, einer durch die Deutsche Börse Group unterstützten Handelsplattform. Institutionelle Anleger in Europa erhalten Zugriff auf tokenisierte Versionen prominenter US-Aktien und ETFs, darunter Titel wie Nvidia, Apple, Tesla und der S&P 500. Diese Assets basieren auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum, Solana und der BNB Chain. Der Handel erfolgt unter Einhaltung der regulatorischen Standards der EU.

Clearstream integriert Onchain-Assets

Die nächste Phase sieht die Einbindung der Ondo-Assets in die Post-Trade-Infrastruktur von Clearstream vor. Das Unternehmen, das rund 20 Billionen Euro an Vermögenswerten verwaltet, ermöglicht damit die Verwahrung und Abwicklung tokenisierter Produkte innerhalb gewohnter institutioneller Arbeitsabläufe. Clearstream übernimmt zudem die Verwahrung der Basiswerte für geplante tokenisierte EU-Instrumente auf der Plattform Ondo Global Markets.

Globale Distribution und Regulierung

Die Partnerschaft nutzt die regulatorische Zulassung von Ondo Global Markets für 30 europäische Länder. Dadurch erhalten über 500 Millionen Investoren potenziellen Zugang zu regulierten Onchain-Assets aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kooperation zielt darauf ab, die Effizienz der Kapitalmärkte durch die Verbindung von TradFi und dezentraler Infrastruktur nachhaltig zu steigern.

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