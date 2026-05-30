Ethereum verdient immer weniger Gebühren, doch genau das könnte der Bull Case sein. Warum Tom Dunleavy glaubt, dass der Markt ETH völlig falsch bewertet.

Ethereum völlig falsch bewertet: So steigt ETH bis 2030 auf 138.000 US-Dollar

Ethereum völlig falsch bewertet: So steigt ETH bis 2030 auf 138.000 US-Dollar

In diesem Artikel erfährst du: Wieso ETH heute eigentlich 6.900 US-Dollar wert sein müsste

Warum Gebühren der falsche Maßstab zur Layer-1-Bewertung sein könnte

Wie Ethereum bis 2030 auf 138.000 US-Dollar steigen könnte

David Hoffman hat verkauft. Ausgerechnet der Bankless-Host, lange einer der bekanntesten Ethereum-Bullen und Verfechter der These “ETH is Money”, hat sich von seinen ETH getrennt. Nicht, weil er Ethereum als Netzwerk abschreibt. Im Gegenteil: Hoffman bleibt bullish auf Ethereum. Er zweifelt nur daran, dass sich dieser Erfolg noch im gleichen Maß im ETH-Kurs niederschlägt. Tom Dunleavy, Head of Venture bei Varys Capital, widerspricht hier vehement. Er glaubt nicht, dass der Markt Ethereum zu optimistisch bewertet, sondern mit dem falschen Maßstab. Ihm zufolge ist ETH derzeit stark unterbewertet.

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