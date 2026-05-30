In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso ETH heute eigentlich 6.900 US-Dollar wert sein müsste
- Warum Gebühren der falsche Maßstab zur Layer-1-Bewertung sein könnte
- Wie Ethereum bis 2030 auf 138.000 US-Dollar steigen könnte
David Hoffman hat verkauft. Ausgerechnet der Bankless-Host, lange einer der bekanntesten Ethereum-Bullen und Verfechter der These “ETH is Money”, hat sich von seinen ETH getrennt. Nicht, weil er Ethereum als Netzwerk abschreibt. Im Gegenteil: Hoffman bleibt bullish auf Ethereum. Er zweifelt nur daran, dass sich dieser Erfolg noch im gleichen Maß im ETH-Kurs niederschlägt. Tom Dunleavy, Head of Venture bei Varys Capital, widerspricht hier vehement. Er glaubt nicht, dass der Markt Ethereum zu optimistisch bewertet, sondern mit dem falschen Maßstab. Ihm zufolge ist ETH derzeit stark unterbewertet.
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